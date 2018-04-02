Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

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Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.

Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

İtalyan basını, sakatlığı süren milli futbolcu Cengiz Ünder'in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Roma maçında yer alamayacağını yazdı.

Cengiz Ünderden kötü haber geldi

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında İtalyan basınından kötü haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle takımının hafta sonunda Bologna'yla 1-1 berabere kaldığı maçta da forma giyemeyen Ünder'in Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da görev alamayacağı iddia edildi.

Il Tempo gazetesinin haberine göre Cengiz, çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak mücadeleye kadar hazır olamayacağı için teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından riske edilmeyecek.

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Bayern'in Beşiktaş paylaşımı beğeni rekoru kırdı

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Cengiz Ünderden kötü haber geldi

Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

İtalyan basını, sakatlığı süren milli futbolcu Cengiz Ünder'in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Roma maçında yer alamayacağını yazdı.
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