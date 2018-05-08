Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.
"Teklif gelirse neden olmasın"

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Cengiz Ünder'den flaş ayrılık kararı

Daha önce menajer Ömer Uzun'la çalışan Cengiz Ünder, Fali Ramadani ile anlaşmaya vardı.

Cengiz Ünderden flaş ayrılık kararı

İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder sürpriz bir karar aldı. Roma'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı ve dünyaca ünlü isimle anlaştı. Cengiz Ünder, menajer Fali Ramadani ile anlaştı. Eski basketbolcu Mirsad Türkcan, Ramadani ile beraber çalışıyor. Cengiz Ünder'in sosyal medya hesabından Mirsad Türkcan ile yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla oynadığı 31 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Mandzukic'le ilgili olay iddia

Mandzukic'le ilgili olay iddia

Cengiz'den bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Cengiz'den bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

Cengiz Ünder'den kötü haber geldi


 

FutbolArena

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Cengiz Ünderden flaş ayrılık kararı

Cengiz Ünder'den flaş ayrılık kararı

Daha önce menajer Ömer Uzun'la çalışan Cengiz Ünder, Fali Ramadani ile anlaşmaya vardı.
Mandzukicle ilgili olay iddia

Mandzukic'le ilgili olay iddia

Beşiktaş’ta Vida’nın ‘Come to Beşiktaş’ dediği Mandzukic’le ilgili İtalyan basınından çarpıcı iddia.
Cengizden bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Cengiz'den bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Sakatlığı nedeniyle Roma'da son 2 maçı kaçıran Cengiz Ünder'in Lazio ile oynanacak derbi maçında sahalara döneceği açıklandı.
Cengiz Ünderden kötü haber geldi

Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

İtalyan basını, sakatlığı süren milli futbolcu Cengiz Ünder'in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Roma maçında yer alamayacağını yazdı.
İşte Astorinin ölüm nedeni

İşte Astori'nin ölüm nedeni

Fiorentina takımı kaptanı Davide Astori’nin uykusunda hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Futbol camiası şokta! Otelde ölü bulundu

Futbol camiası şokta! Otelde ölü bulundu

İtalyan Fiorentina takımının kaptanı futbolcu Davide Astori otelde ölü bulundu.
İtalya Cengiz Ünderi konuşuyor

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

Roma formasıyla Benevento karşısında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder, İtalya'da manşetleri süsledi.
Cengiz Ünder Çizmede gündemden düşmüyor

Cengiz Ünder Çizme'de gündemden düşmüyor

Roma forması giyen Cengiz Ünder için, İtalya'nın önde gelen 3 gazetecisinden övgü dolu sözler geldi.
İtalya Cengiz Ünderi konuşuyor

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Roma'ya galibiyeti getiren golü atması, İtalya'da büyük yankı yarattı.
Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Juventus'un 17 yaşındaki forveti Moise Kean'ın kulüple yeni sözleşme imzalaması için babasından ilginç bir talep geldi....
Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Geçtiğimiz transfer sezonunda Galatasaray'ın listesinde yer alan Palmeiras'lı futbolcu Vitor Hugo, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu....
Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın kaptanı Francesco Totti, 28 Mayıs Pazar günü Genoa ile...
Jose Sosa kendini buldu!

Jose Sosa kendini buldu!

Ara transferde Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Jose Sosa, transfer sezonunun kapanmasıyla kendini buldu....
Inter isyan etti! Dev protesto...

Inter isyan etti! Dev protesto...

Türkiye'de yoğun şekilde tartışılan hakem kararlarının ardından İtalya'da da hakemlere büyük tepki var....
5.4lük deprem maçı durdurdu!

5.4'lük deprem maçı durdurdu!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında dün akşam oynanan Pescara-Atalanta maçı esnasında deprem meydana geldi....