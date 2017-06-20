İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

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Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

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Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

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Asrın transfer bombası: Ronaldo

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Cengiz Ünder için servet önerdiler

Türk futbolunun parlayan yıldızı Cengiz Ünder, Avrupa’nın da dikkatini çekmeyi başardı... Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven, 20 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Cengiz Ünder için servet önerdiler

Habertürk'ün haberine göre; hem Medipol Başakşehir hem de Milli Takım forması altında ışıl ışıl parlayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu PSV’nin ilgisini çekti.

Hector Moreno’yu 5.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma’ya satan PSV’nin toplamda 10 milyon Euro’luk bir transfer bütçesi oluşturduğu ve bu bütçeyle hücuma önemli bir genç yetenek transferini planladığı kaydedildi.

PSV Genel Menajeri Marcel Brands’ın öncelikli hedefinin, bir dönem Galatasaray’ın da listesine giren Hirving Lozano olduğu ifade edilirken, alternatif planın ise Cengiz Ünder olduğu yazıldı.

Hollanda devinin Lozano’da yaşanabilecek bir olumsuzluğun ardından Cengiz için Başakşehir kapasını çalacağı vurgulandı.

Devler Ligi elemelerine katılım hakkı kazanan İstanbul ekibinin Cengiz’i bırakmak istemediği öğrenilirken, Abdullah Avcı “Cengiz’in 1 sene daha takımda kalmasında fayda var” demişti.

Geçen sezonun başında 700 bin Euro bedelle Altınordu’dan alınan Ünder, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

43 resmi maçta 9 gol atıp 8 de asist yapan Cengiz Ünder, değerini 15’e katlayıp 700 bin Euro’luk bonservis bedelini 10 milyon Euro’ya çıkardı.

Medipol Başakşehir'den bir transfer daha!

Medipol Başakşehir'den bir transfer daha!

Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

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