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Cengiz Ünder Çizme'de gündemden düşmüyor

Roma forması giyen Cengiz Ünder için, İtalya'nın önde gelen 3 gazetecisinden övgü dolu sözler geldi.

Cengiz Ünder Çizmede gündemden düşmüyor

İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta Verona'yı deplasmanda 1-0 yenen Roma'da tek golü atan Cengiz Ünder'e övgü gelmeye devam ediyor.

İtalyan gazeteciler Richard Whittle, Tancredi Palmeri ve Andres Cordero, Roma'nın değerlendirildiği programda Cengiz Ünder'den de övgü dolu sözlerle bahsetti.

Cengiz hakkında ilk olarak Richard Whittle kısa bir değerlendirme yaptı ve ''Öncelikle şunu söylemeliyim, gol çok güzeldi. Cengiz hepimizin umutla beklediği oyunculardan biri. Kültürü, dili öğrenip sahada daha rahat olması için biraz daha zamana ihtiyacı var. Kaliteli olduğundan emin olabilirsiniz. Biraz daha kendisini zorlamalı. Böylece Di Francesco'yu da kendisini yedek bırakma konusunda zora sokacak'' ifadelerini kullandı.

Tancredi Palmeri, İtalyan futbolundaki taktik anlayışa zamanla uyum sağlanabildiğini söylerken, ''Bence Cengiz çok daha fazlasını yapabilir, o potansiyeli var. Buradaki taktik anlayışa uyum sağlaması için zamana ihtiyacı var'' dedi.

''TAKIM ARKADAŞLARININ DA GÜVENİNİ ARTTIRDI...''

Cengiz için en dikkat çeken yorumlardan birini Andres Cordero yaparken, ''Verona karşısında maçın daha ilk dakikasında attığı gol Cengiz Ünder'in kendine güvenini yerine getirmesi kadar, takım arkadaşlarının da ona olan güvenini arttırdı'' şeklinde konuştu.

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

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