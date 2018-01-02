Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.
Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Forvet arayan Galatasaray’da sürpriz Vagner Love gelişmesi.
Ndiaye için akılalmaz teklif

Ndiaye için akılalmaz teklif

Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti.
Sola son aday Davide Santon

Sola son aday Davide Santon

Fatih Terim’in basın toplantısında açıkladığı, “Sadece Asamoah için değil başka isimler için de bağlantılarım var” dediği futbolculardan birinin Inter’in yıldızı Davide Santon olduğu öğrenildi.
Gündem yeniden Gignac

Gündem yeniden Gignac

Cenk’in alternatifini arayan Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için kolları sıvadı Fransız santrfordan sezon başı yüksek maaş talebi üzerine vazgeçilmişti.
2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen Mustafa Pektemek'e, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.

Cengiz Ünder bombası! 3 gün içinde...

Sarı-Kırmızılılar, Roma’nın genç yıldızını kadroya katmaya kararlı. Kulüp tarafından belirlenen iki temsilcinin, bu hafta içinde İtalya’ya giderek Roma ile masaya oturacağı öğrenildi. Hedef Cengiz’i sezon sonuna kadar kiralamak.

Cengiz Ünder bombası! 3 gün içinde...

Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen iki temsilcinin, bu hafta içinde İtalya’ya giderek, genç yıldızın kulübü Roma ile masaya oturacağı öğrenildi. Galatasaray, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Eğer taraflar mutabakata varabilirse, Cengiz’in satın alma opsiyonu da sözleşmeye eklenecek. Galatasaray’ın bu opsiyon için 10 milyon Euro’yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Ancak Roma’nın, sezon başında 13.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı Cengiz’i, bu rakamın altında bırakması zor görünüyor. Sarı- Kırmızılılar bu sorunu gelecek satıştan pay ve çeşitli performans bonuslarıyla aşmayı düşünüyor.

Fatih Terim anlaştı iddiası

Kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray’ın İtalya çıkarması öncesinde, teknik direktör Fatih Terim’in Cengiz Ünder’le telefonda görüşerek anlaştığını öne sürüyor. Devre arası tatili için ABD’ye giden tecrübeli teknik adamın, yoğun bir telefon trafiği içinde olduğu ve transfer görüşmelerini bizzat kendisinin yürüttüğü ifade ediliyor.

Galatasaray dünyaca ünlü yıldıza kavuşuyor

Galatasaray dünyaca ünlü yıldıza kavuşuyor


"Koşa koşa gelirim hocam!"

Patrice Evra Galatasaray'da oynamaya hazır

Patrice Evra Galatasaray'da oynamaya hazır


 

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Galatasaray dünyaca ünlü yıldıza kavuşuyor

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Koşa koşa gelirim hocam!

"Koşa koşa gelirim hocam!"

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Patrice Evra Galatasarayda oynamaya hazır

Patrice Evra Galatasaray'da oynamaya hazır

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Ndiaye için akılalmaz teklif

Ndiaye için akılalmaz teklif

Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti.
Cengiz Ünder bombası! 3 gün içinde...

Cengiz Ünder bombası! 3 gün içinde...

Sarı-Kırmızılılar, Roma’nın genç yıldızını kadroya katmaya kararlı. Kulüp tarafından belirlenen iki temsilcinin, bu hafta içinde İtalya’ya giderek Roma ile masaya oturacağı öğrenildi. Hedef Cengiz’i sezon sonuna kadar kiralamak.
Fatih Terim istedi, Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Fatih Terim istedi, Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Beşiktaş iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.
Sola son aday Davide Santon

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Fatih Terim’in basın toplantısında açıkladığı, “Sadece Asamoah için değil başka isimler için de bağlantılarım var” dediği futbolculardan birinin Inter’in yıldızı Davide Santon olduğu öğrenildi.
Vagner Love ile ilk temas kuruldu

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