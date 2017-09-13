Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün basında yer alan Aykut Kocaman haberleri ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün basında yer alan Aykut Kocaman haberleri ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Bugünkü Habertürk Gazetesi'nde "Kocaman Viraj" başlığıyla yayınlanan, sonrasında da bir çok internet sitesi tarafından da ciddiye alınarak kullanılan haber yalandır.

Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır.

Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle "Cehennem donana dek Aykut Kocaman" düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.