Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Almanlardan Dragovic önerisi

Almanlardan Dragovic önerisi

Stoper transferi konusunda Domagoj Vida’nın üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar’a Almanya’dan bir öneri geldi.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.
Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Borussia Dortmund, Barcelona'nın Ousmane Dembele için yaptığı teklifi reddettiğini açıkladı.
Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Antalyaspor bu şekilde yönetiliyorsa vah diyorum. Ali Şafak Öztürk başkasının aklı ve fikriyle konuşuyor. Antalyaspor Başkanı, başkasının ağzıyla konuşmayı bıraksın, kendine çeki düzen versin. Başkalarının ağzıyla konuşanlara tetikçi derler. Antalyaspor Başkanı daha tecrübesiz. Onun haddine değil Beşiktaş başkanına laf etmek" dedi.

Ahmet Çakar'ın "Cüneyt Çakır Come to Beşiktaş" tweetiyle ilgili ise Ahmet Nur Çebi "Ne demek istediğini anlamadım. Daha açık olunursa yorumlarım" dedi.

Ali Şafak Öztürk: Koskoca adamlar, bunlar yakışmıyor

Ali Şafak Öztürk ise bu açıklamalara cevap olarak, "Puan almak isterdik, nasip olmadı. Özellikle penaltı golü Cüneyt Çakır gibi bir hakeme yakışmadı. Puan alamama şeklimiz bizi üzdü. Ya benim kadar Fenerbahçe'den puan almış başkan yok. Fenerbahçe Eto'o'yu istedi, vermedik. Süleyman Seba gibi Türk futboluna hizmet etmiş önemli bir başkanın kulübüne bu sözler yakışmıyor. Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman gibi insanlar doğru yolu göstermeli. Koskoca adamlar, bunlar yakışmıyor. Lider olacaksanız, doğru lider olacaksınız. Örnek olacaksanız, doğru lider olacaksınız. Koskoca adamlar bunlar. Ben 33 yaşında bir başkanım. Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi bana yol göstermeliler büyük olarak" dedi.

Şampiyon kaldığı yerden!

Şampiyon kaldığı yerden!

Alex Song sürprizi

Alex Song sürprizi

Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspor'a

Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspor'a


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Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.
Şampiyon kaldığı yerden!

Şampiyon kaldığı yerden!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 45+4. dakikada Pepe ve 64. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Alex Song sürprizi

Alex Song sürprizi

Bir dönem Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Alex Song için Antalyaspor'un ilgisi olduğu belirtildi.
Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspora

Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspor'a

En yüksek bütçeyi 10 numara bölgesine ayıran Antalyaspor, transferde bombayı patlatmak istiyor.
Samuel Etoo resmen açıklandı!

Samuel Eto'o resmen açıklandı!

Antalyaspor, Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda bir basın açıklamasında daha bulundu.
Rıza Çalımbaydan Etoo açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin Eto'o ile anlaştığı yönündeki iddialar hakkında, "Benim haberim, bilgim yok. Eto'o ile dün görüştüm, 'Böyle bir şey yok' dedi. Yönetim de 'Yok' dedi. Daha önce de bir görüşme olmadı" dedi.
Yılın transfer bombası patlıyor!

Yılın transfer bombası patlıyor!

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Samuel Etoo bombası!

Samuel Eto'o bombası!

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Antalyaspor transfer bombasını patlattı!

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