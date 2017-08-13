Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Antalyaspor bu şekilde yönetiliyorsa vah diyorum. Ali Şafak Öztürk başkasının aklı ve fikriyle konuşuyor. Antalyaspor Başkanı, başkasının ağzıyla konuşmayı bıraksın, kendine çeki düzen versin. Başkalarının ağzıyla konuşanlara tetikçi derler. Antalyaspor Başkanı daha tecrübesiz. Onun haddine değil Beşiktaş başkanına laf etmek" dedi.

Ahmet Çakar'ın "Cüneyt Çakır Come to Beşiktaş" tweetiyle ilgili ise Ahmet Nur Çebi "Ne demek istediğini anlamadım. Daha açık olunursa yorumlarım" dedi.

Ali Şafak Öztürk: Koskoca adamlar, bunlar yakışmıyor

Ali Şafak Öztürk ise bu açıklamalara cevap olarak, "Puan almak isterdik, nasip olmadı. Özellikle penaltı golü Cüneyt Çakır gibi bir hakeme yakışmadı. Puan alamama şeklimiz bizi üzdü. Ya benim kadar Fenerbahçe'den puan almış başkan yok. Fenerbahçe Eto'o'yu istedi, vermedik. Süleyman Seba gibi Türk futboluna hizmet etmiş önemli bir başkanın kulübüne bu sözler yakışmıyor. Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman gibi insanlar doğru yolu göstermeli. Koskoca adamlar, bunlar yakışmıyor. Lider olacaksanız, doğru lider olacaksınız. Örnek olacaksanız, doğru lider olacaksınız. Koskoca adamlar bunlar. Ben 33 yaşında bir başkanım. Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi bana yol göstermeliler büyük olarak" dedi.