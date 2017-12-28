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Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Swansea City ile anlaştı.

Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (bugünkü adıyla Medipol Başakşehir) çalıştıran Portekizli teknik adam, 2015'te Championship ekibi Sheffield Wednesday'in başına geçmiş, geçtiğimiz günlerde ise görevine son verilmişti.

Premier Lig ekibi Swansea City yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamla ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Swansea 20 takımlı Premier Lig'de 20 hafta sonunda 13 puanla son sırada yer alıyor.

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