Çarşıdan skandal paylaşım

Çarşı'dan skandal paylaşım
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Fenerbahçe derbisi sonrasında olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken maçın ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın twitter hesabından attığı tweet tepkilere sebep oldu.
Çarşı'nın Aykut Kocaman hakkındaki tweeti
Çarşı grubu Fenerbahçe Teknik Direktörü için hakaret içeren bir tweet atarken, Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaştı ve "Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!!" yazıldı
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