Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

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Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.

Çarşı'dan skandal paylaşım

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Fenerbahçe derbisi sonrasında olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Çarşıdan skandal paylaşım

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken maçın ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın twitter hesabından attığı tweet tepkilere sebep oldu.

Çarşı'nın Aykut Kocaman hakkındaki tweeti

Çarşı grubu Fenerbahçe Teknik Direktörü için hakaret içeren bir tweet atarken, Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaştı ve "Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!!" yazıldı

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Çarşıdan skandal paylaşım

Çarşı'dan skandal paylaşım

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Fenerbahçe derbisi sonrasında olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.
Caner Erkin Fenerbahçe tribünlerine döndü ve...

Caner Erkin Fenerbahçe tribünlerine döndü ve...

Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe Beşiktaş'a konuk oldu.
Jelenadan Fenerbahçeye küfür

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Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.
Korkak! Bırak git

"Korkak! Bırak git"

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Tribünlerden atılan yabancı madde kafasına isabet etti

Tribünlerden atılan yabancı madde kafasına isabet etti

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Aykut Kocamandan maç sonrası itiraf

Aykut Kocaman'dan maç sonrası itiraf

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Canlı yayında açıkladı, Giu havalara uçtu

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Robin van Persie atmaya devam ediyor

Robin van Persie atmaya devam ediyor

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Giuliano farkını ortaya koydu

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