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Carlos Bacca'dan transfer açıklaması geldi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferinde gündeminde yer alan Milan'lı futbolcu Carlos Bacca, Kolombiya basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Carlos Baccadan transfer açıklaması geldi!

Carlos Bacca'nın Milan'daki geleceği, İtalya'da en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılacağına dair iddialar gücünü korurken, deneyimli futbolcuyu transfer etmek isteyen takımlar arasında eski kulübü Sevilla, Bafetimbi Gomis'i Galatasaray'a kaptıran Marsilya ve Türkiye'den Beşiktaş ile Fenerbahçe yer alıyor.

2 yıldır Milano'da forma giyen ve Serie A'da çıktığı 70 maçta 31 gol kaydeden Carlos Bacca, sonunda sessizliğini bozdu.

Kolombiya'da El Heraldo gazetesine konuşan 30 yaşındaki futbolcu, ''Açıkça söylemek gerekirse, geçen sezonum çok iyi geçmedi. Ancak bu durum beni gelecek sezon için daha çok motive ediyor. Transfer iddialarının çıkması normal. Ben sessiz kalmayı tercih ediyorum. Milan'da mutluyum. Hala 3 yıl daha kontratım var'' dedi.

Bacca takımdan ayrılacağına dair çıkan iddialara ise ''Kesinlikle Milan'da kalacağım. Dediğim gibi 3 yıl kontratım var ve 5 Temmuz'da takımımla antrenmanlara çıkacağım'' diye konuştu.

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