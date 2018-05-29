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Carlos Bacca için girişimler başladı

Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmesi halinde Aykut Kocaman'la devam edeceğini söylemişti. Kocaman da buna göre transfer çalışmalarına başladı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'den temsilciler, Carlos Bacca için Milan'la temas kurdu. Bu isimlerin Yıldırım'ın ekibinden olduğu öne sürüldü. Aykut Kocaman, daha önce de Kolombiyalı yıldızı çok istemişti. Ancak Bacca, tercihini Villarreal'den yana kullanmıştı. 31 yaşındaki oyuncu burada 35 lig maçında 15 gol atıp, 6 asist yaptı. Başarılı performansına rağmen İspanyol ekibi, Bacca'nın bonservisini almadı.

Milan takımda tutmayacak

UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için ceza tehlikesiyle karşı karşıya olan Milan'ın, bütçede yer açmak için Kolombiyalı yıldızı takımda tutmayacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, İtalyan deviyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

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