Carlo Ancelotti kovuldu!

Bayern Münih, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bundesliga devi Bayern Münih'te Carlo Ancelotti dönemi sona erdi.

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası, İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Bayern Münih resmi sitesinden yapılan açıklamada, 2016 yılında Pep Guardiola'nın ayrılığının ardından göreve gelen Ancelotti'ye verdiği emekler nedeniyle teşekkür edildi.

Bayern'de önümüzdeki dönemde kulüp bünyesinde çalışan Willy Sagnol göreve devam edecek.

Bayern tarihinde bir ilk

Yaşanan bu flaş ayrılık, Bavyera ekibinin aşina olduğu bir durum değil. Keza Bayern Münih, kulüp tarihinde ilk kez Eylül ayında bir teknik direktörün görevine son verdi.

Ayrıca 58 yaşındaki deneyimli teknik adam da, kariyerinde ilk kez bir sezonu tamamlayamadı.