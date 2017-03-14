Cardozo İstanbula gelmiyor!

Cardozo İstanbul'a gelmiyor!
Olympiakos'un yıldız golcüsü Oscar Cardozo, teknik bir kararla Beşiktaş maçı kadrosunun dışında tutuldu.
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek olan Olympiakos'un 20 kişilik kadrosu belli oldu. Sezon başında Trabzonspor'dan kırmızı-beyazlı ekibe giden ve Yunan ekibinin en çok kazanan futbolcularından bir tanesi olan Oscar Cardozo listede yer almadı.
Atina'da bırakıldı
Teknik direktör Paulo Bento'nun görevden alınmasının ardından takımın başına getirilen Vasilis Vouzas'ın, cezalı olmayan ve sakatlığı da bulunmayan oyuncuyu neden almadığı ilk başta kafalarda soru işareti yarattı. Deneyimli forvet, kafileyle İstanbul'a getirilmedi, Atina'da bırakıldı.
Camiayı bıktırdı
Vouzas'ın ise bağımsız bir figür olmadığı, yöneticilerin yönlendirmesi ve taraftar baskısı eşliğinde takımı yönettiği öğrenildi. Bir türlü beklentileri karşılayamayan ve hayal kırıklığı yaratan Paraguaylı forveti camianın artık kadroda görmek istemediği, bu tavrın hocaya da yansımasıyla bu yönde bir teknik karar alındığı öğrenildi.
İŞTE OLYMPİAKOS'UN KADROSU
Androutsos
Ansarifart
Botia
Cambiasso
Choutesiotis
Sisoko
Da Costa
de la Beja
Eliounousi
Figueiras
Fortuna
Kapino
Leali
Manthatis
Marin
Martins
Paredes
Retsos
Alaixi Roma
Seba
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