Cardozo İstanbula gelmiyor!

Olympiakos'un yıldız golcüsü Oscar Cardozo, teknik bir kararla Beşiktaş maçı kadrosunun dışında tutuldu.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek olan Olympiakos'un 20 kişilik kadrosu belli oldu. Sezon başında Trabzonspor'dan kırmızı-beyazlı ekibe giden ve Yunan ekibinin en çok kazanan futbolcularından bir tanesi olan Oscar Cardozo listede yer almadı.

Atina'da bırakıldı

Teknik direktör Paulo Bento'nun görevden alınmasının ardından takımın başına getirilen Vasilis Vouzas'ın, cezalı olmayan ve sakatlığı da bulunmayan oyuncuyu neden almadığı ilk başta kafalarda soru işareti yarattı. Deneyimli forvet, kafileyle İstanbul'a getirilmedi, Atina'da bırakıldı.

Camiayı bıktırdı

Vouzas'ın ise bağımsız bir figür olmadığı, yöneticilerin yönlendirmesi ve taraftar baskısı eşliğinde takımı yönettiği öğrenildi. Bir türlü beklentileri karşılayamayan ve hayal kırıklığı yaratan Paraguaylı forveti camianın artık kadroda görmek istemediği, bu tavrın hocaya da yansımasıyla bu yönde bir teknik karar alındığı öğrenildi.

İŞTE OLYMPİAKOS'UN KADROSU

Androutsos

Ansarifart

Botia

Cambiasso

Choutesiotis

Sisoko

Da Costa

de la Beja

Eliounousi

Figueiras

Fortuna

Kapino

Leali

Manthatis

Marin

Martins

Paredes

Retsos

Alaixi Roma

Seba