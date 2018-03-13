Canlı yayında Süper Ligde yılın transferini açıkladı

beIn Sports yorumcuları Şansal Büyüka, Tümer Metin ve Erman Özgür, başta Akhisarspor - Trabzonspor maçı olmak üzere 25.haftayı değerlendirdi.

İşte yorumcuların çarpıcı açıklamaları:

Şansal Büyüka: Muharrem Usta aday olacak

Muhabirimiz sordu Muharrem Usta'ya ve başkanlık için adaylığım henüz belli değil. Fakat bugün Trabzonspor camiasında bir araştırma yaptım ve aday olacağı yönünde sözler duydum.

Şansal Büyüka: Okan Buruk keşke...

Şansal Büyüka: Okan Buruk hocanın hakem hakkında sözlerine katılmıyorum. Dört maç üst üste kazanınca önümüzü kestiler sözlerini keşke maçtan önce söyleseydi

Tümer Metin: Okan hocaya hakem sözlerini yakıştıramadım

Tümer Metin: Özellikle ikinci yarıda bakıyoruz ki her atakta Sosa ön planda idi

Şansal Büyüka: Özet izleyince yine görüyoruz ki Trabzonspor'un çok hakkettiği bir maç oldu. Maçın ilk yarısında birçok pozisyon var belki de bunlar gol için işaret fişeği idi

Erman Özgür: İlk golde bir paylaşım eksiği var. Rıza hoca'ya hak vermek lazım. Formda olan oyuncuyu devam ettiriyor.

Tümer Metin: Özellikle ikinci yarıda bakıyoruz ki her atakta Sosa ön planda idi

Erman Özgür: Gol kralı olsun olmasın Gomis yılın transferi

Tümer Metin: Şampiyon olan takımlar için hikayeler yazılır. İşte o haikeyelerden biri Sinan'ın attığı da öyle. Gol vuruşu dışından ve yaptığı katkı da Fatih Terim'in yaptığı değişiklik olarak da çok önemli bir hamle oldu.

Erman Özgür: Süper Lig gol kralı olsun olmasın Gomis yılın transferi

Erman Özgür: Nagatomo gerçekten özellikle hücumda çok etkili oldu. Fakat bu maçta Sergen hoca karşısında yanlış bir tercih yaptı bana göre. Ömer Ali Şahiner o kontra atakları iyi değerlendirebilirdi

Erman Özgür: Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a o pas trafiğini yaptırmayacağını düşünüyorum

Tümer Metin: Donk ve Selçuk ikilisinden Donk'u çıkarttı mesela. Siz mesela Aykut Kocaman'ın Alper ve Mehmet Ekici'ye orta sahayı bırakır mı

Şansal Büyüka: Beşiktaş'ın bana göre gol problemi var

Erman Özgür: Beşiktaş haklen ligin en başarılı pas trafiği yapan takımı. Başakşehir bu trafiği kıramazsa Beşiktaş rahat bir galibiyet alır.

Tümer Metin: Emre kalibresinde bir oyuncunun maçın sonucuna hiç etki etmeyecek bir anda kart görmesi eleştirilmesine neden oluyor.

Şansal Büyüka: Beşiktaş'ın bana göre gol problemi var. Üretiyor, getiriyor ama golü bulamıyor

Erman Özgür: Aboubakar'ı bile arıyor Beşiktaş. Bana göre takım takılırsa bir yerde o zaman Negredo'nun gol atamama sorunu ön plana çıkar

Tümer Metin: Başakşehir'in oyununda düşüş var. Aykut hocanın planından kopya çeken takımlar oldu. Eğer Beşiktaş daha iyi pas yaparsa Başakşehir zorlanır.