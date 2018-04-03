Canlı yayında istifa depremi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşma sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu şekilde çalışmaya devam edemem" dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Maça 1-0 geride başlıyorduk bugün 2-0 geri başladık. Geriden gelmek çok zor. Kariyerim başladığından beri böyle bir mağlubiyet görmedim ama bunlar oluyor. Ben buraya çıktığımda futbolcularım hakkında hiçbir zaman kötü söz söylemedim. Ben bugün onlardan daha yürekli oynamalarını beklerdim. Bazı oyuncularım herhalde ligin bittiğini söylüyor. Ligin ilk yarısında oyuncularım yürekleri ile oynuyordu. Kayseri halkına çok saygı duyuyorum ve seviyorum onları. Kayseri halkının önünde bu skor beni utandırıyor, buraya çıkmaya utanıyorum. Bugün benim kariyerim için çok hassas bir gündü" ifadelerini kullandı.

Bu şekilde çalışmaya devam edemeyeceğini kaydeden Sumudica, hak etmediği parayı kazanmak istemediğini kaydetti. Sumudica, şunları söyledi:

"Bu akşam düşüneceğim. Bu şekilde çalışmaya devam edemem. Dürüst bir insanım. Hak etmediğim parayı kazanamam. Her zaman yüzüne konuşan biriyim. Hiçbir zaman birinin arkasından konuşmadım. Bugün gerçekten benim için çok büyük bir utanç oldu. Bugün takımın neredeyse yarısı oynamadı. Takımın yarısı eksikti. O yüzden 3'lü stoper düşündüm. Bence bu sistemin bir hatası değil. Kendimi Türkiye'de çok iyi hissettim. Çok sevdiğim bir ülke. Başkanla bir toplantımız olacak. Çünkü yüreğimde bir acı var. Futbolu gerçekten çok seviyorum. Bazen hatalar yapabiliyorum."

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dün akşam Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olduktan sonra basın toplantısında konuşan Sumudica'nın açıklamalarını serzeniş olarak değerlendirdiğini ve bu akşam kendisiyle bir araya gelerek görüşeceklerini söyledi.

Yenilgi için kılıf aramadıklarını ve Kayserispor'u bulunduğu yere teknik direktör Sumudica ve futbolcuların taşıdığını söyleyen Başkan Bedir, "Yensek de yenilsek de bu takım hepimizin. Yönetici olarak sorumluluklarımızı biliyoruz. Galibiyetin de mağlubiyetin de mesuliyetini üstümüze fazlasıyla alırız. Şu anda ligin bitimine 7 maç var ve Avrupa kupası şansımız sürüyor. 4 oyuncumuzdan yoksun çıktığımız karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek oyuncularıma üzüntülü olduğumuzu ancak bu günlere yönetim, taraftar, teknik kadro ve kendileriyle geldiğimizi hatırlattım. Anlık başarılar ve anlık başarısızlıkların gelip geçici olduğunu, Avrupa kupalarına katılabilecek gücümüz olduğunu söyledim. Teknik direktörümüz Sumudica'nın maç sonrası açıklamaları ise bir üzüntünün, bir sorumluluğun bir duygusallığını ve serzenişin sonucudur. Kendisine güvenimiz tamdır. Alışagelmiş bir teknik direktör tipi değil. İddiacı ve yenilgiyi hiç kabul etmeyen biri'' dedi.

Kayserispor Başkanı Bedir, teknik direktör Sumudica ve sarı-kırmızılı oyuncularla bugün akşam saatlerinde Kadir Has Tesisleri'ndeki yenilenme antrenmanında bir araya gelerek görüşeceklerini de sözlerine ekledi.