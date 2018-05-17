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Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda bordo mavili kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"Dün Özkan hoca Hayrettin bey ve Ömer bey ile dördümüz bir araya geldik. Ben istedim görüşmeyi. İkisini açıklamayacağım. Kendilerine mukavelem bitiyor dedim. Onlar da nasıl yapalım dediler. Ben önümüzdeki sezon çalışmayı düşünmüyorum dedim. Kendilerine teşekkür ederek yollarımızı ayıralım dedim. Karabük maçımız var iyi bir şekilde son maçımıza çıkacağız. Dolu dolu bir 7 ay geçirdik. Daha iyi noktalara gelinebilirdi ama şartlar nedeniyle bu duruma gelindi."

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