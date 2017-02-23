Canın sağ olsun Osmanlıspor!
Avrupa'daki gururlarımızdan olan ve yoluna devam eden Osmanlıspor 0-0'ın rövanşında Olympiakos'u ağırladı.
Osmanlıspor UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos ile Ankara'da karşılaştı. İlk maçtan 0-0'lık sonuçla ayrılarak avantaj sağlayan Osmanlıspor sahasında aldığı 3-0'lık mağlubiyet ile UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
Dakika 47'de Ansarifard maçı 1-0'a getirdi. Osmanlıspor'un 1-0'dan sonra gol için yüklendiği dakikalarda Olympiakos skoru 2-0'a çıkarttı. Dakika 70'de Tarik Elyounoussi'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı. Olympiakos, Karim Ansarifard'ın attığı golle dakika 77'de farkı 3'e çıkarttı.
Maçta 3-0 sona erdi. Bu sonuç ile Osmanlıspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
İlk 5 dakikada iki ekip de kontrollü oynamaya çalıştı.
Dakika 6'da Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Osmanlıspor'da topun başına Adrien Regattin geçti. Adrien Regattin'in ortası ile ön direkte buluşan Thievy Bifouma'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
Osmanlıspor kaçırdı!
Dakika 12'de solda topla buluşan Thievy Bifouma yerden ortasını ön direkte bulunan Pierre Webo'ya yaptı. Webo'nun gelişine topa vurdu fakat top az farkla auta çıktı.
Dakika 18'de hızlı gelişen Osmanlıspor atağında topla birlikte ceza sahası içerisine giren Thievy Bifouma'nın yerden çektiği şut Olympiakos savunmasından döndü.
Osmanlıspor bu dakikalarda ataklarını arttırdı.
Osmanlıspor seyircisinin maça ilgisi büyük. Stadı dolduran taraftarlar Osmanlıspor'a büyük destek veriyor.
Dakika 26'da sağ kanatta topla buluşan Adam Maher, çizgiye indikten sonra ortasını ön direkte bulunan Pierre Webo'ya yaptı. Ancak Webo topla buluşamadı top dışarı çıktı.
Dakika 36'da Olympiakos'ta sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Kostas Fortounis geçti. Fortounis'in ortası ile arka direkte buluşan Alberto Botia'nın kafa vuruşu farklı şekilde yandan auta çıktı.
Mücadelede ilk yarı 0-0 sona erdi.
GOL | Dakika 47'de Olympiakos, Karim Ansarifard'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Seba'nın ortasını Alberto Botia kafayla arka direkte bulunan Karim Ansarifard'a indirdi. Ansarifard'ın gelişine çektiği şutta top ağlarımızla buluştu.
Dakika 54'de Osmanlıspor'da Tiago Pinto'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Adrien Regattin'in çektiği şutu kaleci Nicola Leali kornere çeldi.
Osmanlıspor bu dakikalarda gol için baskısını arttırdı.
Dakika 60'da Musa Çağıran'ın pasına sağ kanatta hareketlenen Thievy Bifouma için ofsayt bayrağı kalktı.
Dakika 63'de Pierre Webo'nun pası ile sağ çaprazda topla buluşan Badou N'diaye, ceza sahası içerisine girer girmez yerden şutunu çekti. Fakat top farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.
GOL | Dakika 70'de Olympiakos, Tarik Elyounoussi'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Dakika 74'de Osmanlıspor'da Musa Çağıran'ın yerine Mehmet Güven'i oyuna dahil oldu.
Dakika 77'de sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Numan Çürüksu'nun kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
GOL | Olympiakos, Karim Ansarifard'ın attığı golle farkı 3'e çıkarttı.
Maç 3-0 sona erdi.
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