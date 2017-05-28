Caner ve Gökhandan Fenerbahçeye nispet!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Siyah Beyazlı ekip ile şampiyonluğa ulaştı. İkilinin maç sonu sosyal medyada paylaştıkları poz gündem oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasıdna Beşiktaş, deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maç sonu Siyah Beyazlı ekibin futbolcuları bu başarıyı doyasıya kutladılar. Şüphesiz gözler bu kutlamalarda Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün üstündeydi.

İkili maç sonu sosyal medyada paylaştıkları poz ile Fenerbahçe'ye nispet yaptılar.