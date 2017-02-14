Caner Erkinle 4 yıllık anlaşmaya varıldı!

Yönetim, Caner Erkin'le dört yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Satın alma opsiyonundaki 1 milyon euroyu indirmek için görüşülecek.

Beşiktaş yönetimi, sezon başında kiralık olarak alınan Caner Erkin'in tapusunu almaya karar verdi. Bir sezonluğunda kiralık olarak gelen ve 1 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki sol bek için Inter kulübüyle görüşmeler başladı. Başkan Fikret Orman ve ekibi, 1 milyon euroluk opsiyonu indirmek için uğraşıyor. Inter'in de buna gayet olumlu baktığı öğrenildi.

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Eğer İtalyan ekibiyle el sıkışılırsa, Caner Erkin'le dört yıllık yeni sözleşme imzalanacak. 28 yaşındaki oyuncu, Siyah-beyazlılar'ın yıllık 1 milyon 750 bin euro teklifini kabul etti. Öte yandan sakatlığı düzelen milli sol bek, düz koşulara devam ediyor. Mart başı dönecek.

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