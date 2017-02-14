Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.

Caner Erkin'le 4 yıllık anlaşmaya varıldı!

Yönetim, Caner Erkin'le dört yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Satın alma opsiyonundaki 1 milyon euroyu indirmek için görüşülecek.

Caner Erkinle 4 yıllık anlaşmaya varıldı!

Beşiktaş yönetimi, sezon başında kiralık olarak alınan Caner Erkin'in tapusunu almaya karar verdi. Bir sezonluğunda kiralık olarak gelen ve 1 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki sol bek için Inter kulübüyle görüşmeler başladı. Başkan Fikret Orman ve ekibi, 1 milyon euroluk opsiyonu indirmek için uğraşıyor. Inter'in de buna gayet olumlu baktığı öğrenildi.

BİR AY SONRA SAHAYA ÇIKAR

Eğer İtalyan ekibiyle el sıkışılırsa, Caner Erkin'le dört yıllık yeni sözleşme imzalanacak. 28 yaşındaki oyuncu, Siyah-beyazlılar'ın yıllık 1 milyon 750 bin euro teklifini kabul etti. Öte yandan sakatlığı düzelen milli sol bek, düz koşulara devam ediyor. Mart başı dönecek.

3 Büyükler'e kötü haber!

3 Büyükler'e kötü haber!

Beşiktaş'a UEFA rotasyonu!

Beşiktaş'a UEFA rotasyonu!

Şenol Güneş meydan okudu!

Şenol Güneş meydan okudu!


 

Akşam

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3 Büyüklere kötü haber!

3 Büyükler'e kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de bulunduğu 9 Spor Toto Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Caner Erkinle 4 yıllık anlaşmaya varıldı!

Caner Erkin'le 4 yıllık anlaşmaya varıldı!

Yönetim, Caner Erkin'le dört yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Satın alma opsiyonundaki 1 milyon euroyu indirmek için görüşülecek.
Beşiktaşa UEFA rotasyonu!

Beşiktaş'a UEFA rotasyonu!

Ligde Karabükspor'a kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kadro değişikliğine gidiyor. Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva karşısında rotasyona gitmeyi planlıyor.
Şenol Güneş meydan okudu!

Şenol Güneş meydan okudu!

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Beşiktaşta Aboubakar üzüntüsü!

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Beşiktaşlı futbolcular sonunda isyan etti!

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Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım!

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Beşiktaşın yediği gol ofsaytmış!

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