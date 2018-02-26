Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.
Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.

Caner Erkin Fenerbahçe tribünlerine döndü ve...

Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe Beşiktaş'a konuk oldu.

Caner Erkin Fenerbahçe tribünlerine döndü ve...

Maçtan önce sarı-lacivertli tribünlerden eski Fenerbahçeli Caner Erkin'e büyük protesto vardı.

Vodafone Park'ta Fenerbahçeli 2 bin 500 kadar taraftar kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarların Caner lehine tezahüratlarına Fenerbahçe tribünlerden tepki geldi. Bunun üzerine Caner Ekin, Fenerbahçe tribünlerine dönerek sarı-lacivertlilere alkışla karşılık verdi.

Çarşı'dan skandal paylaşım

Çarşı'dan skandal paylaşım

Jelena'dan Fenerbahçe'ye küfür

Jelena'dan Fenerbahçe'ye küfür

Tribünlerden atılan yabancı madde kafasına isabet etti

Tribünlerden atılan yabancı madde kafasına isabet etti


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Çarşıdan skandal paylaşım

Çarşı'dan skandal paylaşım

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Fenerbahçe derbisi sonrasında olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.
Caner Erkin Fenerbahçe tribünlerine döndü ve...

Caner Erkin Fenerbahçe tribünlerine döndü ve...

Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe Beşiktaş'a konuk oldu.
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Tribünlerden atılan yabancı madde kafasına isabet etti

Tribünlerden atılan yabancı madde kafasına isabet etti

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Başımızda çok büyük bir hoca var

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En iyi olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyordu

"En iyi olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyordu"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3-1 kaznadıkları Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını belirten Güneş, "Bunu göstermek, hem de disiplinli bir takıma karşı 1-0 geriye düştüğümüz maçta, önemliydi" dedi.
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