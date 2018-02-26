Caner Erkin Fenerbahçe tribünlerine döndü ve...
Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe Beşiktaş'a konuk oldu.
Maçtan önce sarı-lacivertli tribünlerden eski Fenerbahçeli Caner Erkin'e büyük protesto vardı.
Vodafone Park'ta Fenerbahçeli 2 bin 500 kadar taraftar kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
Beşiktaşlı taraftarların Caner lehine tezahüratlarına Fenerbahçe tribünlerden tepki geldi. Bunun üzerine Caner Ekin, Fenerbahçe tribünlerine dönerek sarı-lacivertlilere alkışla karşılık verdi.
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