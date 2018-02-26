Caner Erkin Fenerbahçe tribünlerine döndü ve...

"En iyi olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyordu"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3-1 kaznadıkları Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını belirten Güneş, "Bunu göstermek, hem de disiplinli bir takıma karşı 1-0 geriye düştüğümüz maçta, önemliydi" dedi.