Çalhanoğluna çok sert sözler: Haddini bildireceksin

Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay men cezası almasıyla ilgili Trabzonspor Eski Asbaşkanı Nevzat Şakar açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü Eski Asbaşkanı Nevzat Şakar, Hakan Çalhanoğlu’nun 4 ay futboldan men cezası almasını değerlendirdi. Bordo-mavili takımın Çalhanoğlu ile anlaşma yaptığı dönemdeki yöneticilerden biri olan Şakar, Radyospor’a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şakar’ın yaptığı dikkat çeken açıklamalar şu şekilde :

“TFF ve Fatih Terim de sorumlu”

“Böyle bir şey dünyada olabilir mi? Hem yanlış yapıyorsun hem de alıp parayı üzerine yatıyorsun. İade etmediler parayı. Benden sonra olan yönetimler de paranın iade edilmesi konusunda uyardılar onları. Fakat hiçbir netice alamadılar. Karar açıklandıktan sonra kulüple de görüştük, “Çok aradık. Davayı çekelim parayı ödeyin” demişler. Hem baba hem menajer, yazık ettiler çocuğa. Bir algı operasyonu başladı. Sanki Trabzonspor yanlış yapıyormuş gibi gösteriliyor. Hakkını aramasın mı Trabzonspor? Fatih Terim ve TFF’yi de bu konuda sorumlu tutuyorum. Böyle bir cezanın olacağı belli. Neden aracılık edip bu işi çözmediler? Trabzonspor, parasını almanın peşinde. Oyuncu ceza alsın diye uğraşmıyor. Ama bu tamamen ahlak dışı bir olaydır. Kabul edilmesi mümkün değil. Bence, emsal bir karar oldu.”

“Trabzonspor sadece parasını almanın peşindeydi”

“Cas’tan olumlu bir karar çıkmayacağı öngörülebilir ve bu iş çözülebilirdi. Trabzonspor Hakan’ın hayatını karartma değil, parasının peşindeydi. Bir algı operasyonu yapılıyor ve bu bizi üzüyor. Biz kulübümüzün parasını sokağa mı atsaydık? Akşamki kararla üstümüzden büyük bir yük kalkmış oldu. TFF ve Fatih Terim nedense bu işe seyirci kaldılar. Biz sözleşmeyi bir arkadaşımızı Almanya’ya göndererek yapmıştım.”

"O kadar aracı olmasına rağmen paranın üstüne yattılar"

“Çağrılarımız sonuçsuz kaldı. O zaman sözleşmede 1 milyon Euro tazminat davasını soktuk devreye. Önce, madem gelmediniz Hamburg’a gittiniz parayı getirin sulh olalım dedik. Getirmeyince 1 milyon Euro olarak devreye koyduk. Fakat 100 bin olarak karara bağlandı. Paramızı geri getirmeyince, Uefa nezdindeki tüm haklarımızı işleme koyduk. Hem men, hem de tazminat cezasını uygulamaya koyduk. Ortada bir aldatılma vardı. Parayı alıyorsun, üstüne yatıyorsun. O kadar aracı da olmasına rağmen hiçbir netice alamadık.”

"Milli değil ne olursa olsun, haddini bildireceksin"

“Menajer, yaptığı işleri kuralına göre yapan bir insan değil. Buradan konuşmak doğru olmaz. Atatürk’ün bir sözü vardı. "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanı severim" derdi. Yaşasaydı, cümleye menajeri ve velisini de eklerdi sanırım. Artık bunlar bir derstir ve örnektir. Yeni yetişen oyuncuların menajerine bu ders olacak. Ticarette de bir ahlak, kural vardır. Madem gittin, parayı niye getirmiyorsun? Trabzonspor hakkını aramayacak mı? Milli değil ne olursa olsun, yanlış yapan oyuncuya haddini bildireceksin.”

"Gurbetçi oyuncuların ailesi işe karışmamalı"

“Mehmet Ekici’nin durumunu takip ediyorum. Çok fazla fikir yürütmek istemiyorum. Ama keşke böyle bir şey olmasaydı. Hem kulüp, hem futbolcu açısından. Almanya’da yetişen Türk futbolcuların babaları nedense her şeyin peşinde koşuyor. Çok doğru değil bu. İnşallah ders olur.”