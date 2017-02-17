Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

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Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

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Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

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Çağlar Söyüncü için 25 milyon euro!

Türk futbolunun örnek projesi olarak gösterilen Altınordu altyapısının en önemli ürünü Çağlar Söyüncü, sezon başında Bundesliga takımlarından Freiburg’a transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Çağlar Söyüncü için 25 milyon euro!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, A Milli Takım’da da şans verdiği 21 yaşındaki stoper, şimdilerde futbol devlerini peşinden koşturuyor. İlk olarak The Sun Gazetesi, Çağlar’ı Manchester City’nin başarılı hocası Guardiola’nın istediğini yazmıştı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da bu iddiaları doğrulayarak, Çağlar’ı Manchester City’nin yanı sıra Zenit ve Roma’nın da istediğini söyledi. Çağlar için konuşulan transfer rakamlarının 9 milyon Eurolardan 25 milyon Eurolara çıktığını ifade eden Özkan, “Çocuklarımız başarılı oldukça biz de gurur duyuyoruz. Transfer gerçekleşirse bize de ciddi bir para gelecek” dedi.

Yüzde 30’u Altınordu’ya

Çağlar Söyüncü’nün Freiburg’dan bir başka takıma transfer olması Altınordu’nun da kasasını dolduracak. Genç yıldızın sözleşmesinde, “İkinci satışından yüzde 30’luk pay Altınordu’ya ödenecek” maddesi bulunuyor. İzmir ekibi yetiştirip sattığı her oyuncuya bu maddeyi koyduruyor. Çağlar’ın transferi Özkan telaffuz ettiği rakamlara gerçekleşirse İzmir kulübü bu transferden 7,5 milyon Euro’luk bir gelir elde edecek.

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