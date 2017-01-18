Caceres İstanbula geldi!

Caceres İstanbul'a geldi!
Trabzonspor'un yeni transferi Martin Caceres, İstanbul'a ayak bastı. Caceres'in sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.
Cacares alacağı ücret
Trabzonspor'un Uruguaylı futbolcu Caceres ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, ekstra ödenecek bonusların yanı sıra yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak.
Cacares kimdir
Profesyonel futbol kariyerine Uruguay'ın Defensor takımında başlayan Caceres, 2007 yılında Villarreal'a 900 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ünlü savunmacı, Villarreal'ın ardından sırasıyla Huelva, Barcelona, Juventus, Sevilla formalarını giydi.
Son olarak Juventus'ta oynayan Caceres, bu sezon herhangi bir takımda forma giymedi.
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