Caceres için yeni teklif!

Caceres için yeni teklif!

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Şok gerçek ortaya çıktı!

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Caceres için yeni teklif!

Trabzonspor, vazgeçtiği riskli Martin Caceres transferi için yeni bir teklif sundu.

Caceres için yeni teklif!

İmza için İstanbul’a gelen Uruguaylı stoper Martin Caceres, yapılan kapsamlı sağlık testinde sınıfta kalmış ve doktorun ‘yüksek riskli’ raporu vermesi üzerine Bordo-Mavililer Caceres transferinden vazgeçmişti.

Trabzonspor, 2.5 yıllık anlaşmaya vararak İstanbul’a getirdiği Uruguaylı stoper Martin Caceres’ten gelen haberle sarsılmış ve akşam saatlerinde Ulus’ta bulunan Liv Hospital’da geniş kapsamlı sağlık taramasından geçirilen 29 yaşındaki yıldız oyuncunun testlerinde problem çıktımıştı. Edinilen bilgiye göre testi yapan doktor, yaklaşık 1 yıldır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve bu sebeple İtalyan devi Juventus’la sözleşmesini feshetmek zorunda kalan oyuncunun sağlık durumunun yeterli olmadığını ve futbol oynaması için ‘yüksek riskli’ olduğunu Trabzonspor yönetimine iletmişti.

Trabzonspor'dan yeni teklif!

Bordo-Mavili ekip, doktorların ‘yüksek riskli’ diye sağlık raporu verdiği Caceres için "Eğer eski sakatlık nüksederse garanti para 500 bin euro düşer" maddesi teklif etti.

245 gündür oynamıyor

Çarşamba akşamı eşi ile birlikte İstanbul’a gelen deneyimli oyuncunun Trabzonsporlu yöneticilerle son bir görüşme yaptıktan sonra ülkesi Uruguay’a geri döneceği kaydedildi. 1987 doğumlu milli futbolcu, en son Juventus formasıyla 1 Şubat 2016’da aşil tendonundan sakatlık geçirmiş, yaklaşık 245 gün futboldan uzak kalmıştı.

Caceres İstanbul'a geldi!

Caceres İstanbul'a geldi!

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Ekici'ye şok cevap: "Biz de sana bayılmıyorduk"

Caceres'te mutlu son!

Caceres'te mutlu son!


 

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