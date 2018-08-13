"Çabuk ol. Transfer yapamazsak ligi kaybederiz"

F.BAHÇE Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sportif Direktör Damien Comolli’yle yaptığı görüşmede stoper sorununu gündeme getirdi.

İki stoper transferi isteyen Hollandalı çalıştırıcı, “Elimde stoper yok. Skrtel ve Roman’dan memnunum çünkü başka şansım yok. Kadroda sadece 2 stoper var. Sakatlıklar ve cezalar yüzünden bu bölgede sorun yaşarsak ligi kaybederiz” diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Comolli’nin ise transfer çalışmaları hakkında Cocu’yu bilgilendirdiği aktarıldı.

FAVORİ INDI, PLASE ROJO

PREMİER Lig’den Andre Ayew ile İslam Slimani’yi kiralayan Comolli, stoperleri de İngiltere’den getirecek. Manchester United’ın Arjantinli stoper Marcos Rojo’yu kiralamak için teklifini ileten Sarı-Lacivertliler, önceliği bu transfere verdi. Ancak Rojo’nun tapusunu almak isteyen kulüplerin bulunması Comolli’yi Bruno Martins Indi alternatifine yöneltti. Stoke City’nin Hollandalı stoperinin kısa süre içinde F.Bahçeli olması bekleniyor.

Güneş