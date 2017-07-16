Büyük şok! Kırık tespit edildi

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nden oyuncunun son durumu ile ilgili bilgi geldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Östersunds ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi. Daha sonra sekize üç dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde durulurken daha sonra beşe beş ve bir jokerli topa sahip olma çalışması yapıldı. Östersunds karşılaşmasında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncuların ayrı bir çalışma yaptığı son bölümde ise kalan oyuncular, üçe üç çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, idman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk Bayrağı açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray Futbol Takımı, Östersunds karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

YASİN'İN PARMAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Yasin Öztekin'in sağ ayak serçe parmağında kırık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin'in yapılan tetkiklerinin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."