Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham formasıyla fırtınalar estiren Harry Kane, Arsenal'den gönderilme hikayesini, "8 yaşındayken babam yanıma gelerek 'Sana bir şey söylemem gerekiyor'' dedi. Elini omzuma koydu ve ''Harry... Arsenal seni takımdan attı' dedi" sözleriyle açıklarken, dikkat çeken bu sözler sonrasında Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady konuştu.

Corriere della Sera'ya röportaj veren Liam Brady, "Arsenal'de Kane'yi göndermişsiniz, doğru mu?" sorusu üzerine "Maalesef... Kane o zamanlar 9-10 yaşındaydı ve tombuldu, atletik değildi. Yanılmışız. Ama Tottenham da 3-4 kere onu kiralık gönderdi. Harry Kane, kararlılığıyla bugünlerini inşa etti. Bence Messi, Ronaldo, Lewandowski'den sonra Kane gelir. Bunu rakamlar söylüyor. Hem de Kane şu anda 24 yaşında..." sözlerini kullandı.