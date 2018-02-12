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Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

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Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

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Corriere della Sera'ya röportaj veren Liam Brady, "Arsenal'de Kane'yi göndermişsiniz, doğru mu?" sorusu üzerine "Maalesef... Kane o zamanlar 9-10 yaşındaydı ve tombuldu, atletik değildi. Yanılmışız. Ama Tottenham da 3-4 kere onu kiralık gönderdi. Harry Kane, kararlılığıyla bugünlerini inşa etti. Bence Messi, Ronaldo, Lewandowski'den sonra Kane gelir. Bunu rakamlar söylüyor. Hem de Kane şu anda 24 yaşında..." sözlerini kullandı.

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