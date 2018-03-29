Büyük müjde! Hatem Ben Arfa resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin transfer etmek için çalışmalar yaptığı PSG'nin Fransız yıldızı Ben Arfa, sosyal medyadan PSG'ye veda ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süre çalışmalar yaptığı Fransız yıldız Ben Arfa, sosyal medyadan PSG'ye veda etti.

İşte Ben Arfa'nın yayınladığı mesaj:

"PSG maceramın sonuna geldim. Zor zamanlara rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum. Güzel hatıraları her zaman aklımda tutacağım. Tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bu kulübü hep seveceğim."