Büyük kriz patlak verdi! Kampı terk etti

Atiker Konyaspor'da Eto'o krizi patlak verdi. Hazırlık maçının kadrosunda olmadığını öğrenen golcü oyuncu kampı terk etti.

Kayserispor ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Kamerunlu futbolcu, NAC Breda mücadelesinde de oynamayacağını öğrenince izin alıp Yeşil-Beyazlı takımın Hollanda kampından ayrıldı.

Türkiye’ye gelip Konyaspor Yönetimi ile görüşecek olan Eto’o, fesih şartlarını konuşacak. Konyaspor, 1 sene daha mukavelesi bulunan Eto’o’yu yıllık ücretinin ufak bir bölümünü ödeyerek ikna etmeyi planlıyor.

37 yaşındaki santrforun rotası, Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra netlik kazanacak.

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