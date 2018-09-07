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Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Büyük kriz: "Onlar varsa ben yokum"

Başkan Orman’ın yeniden yönetime almak istediği 2.Başkan iki isme karşı çıktı. Çebi’nin Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yönetime alınmazsa, göreve devam edeceği ileri sürüldü.

Büyük kriz: Onlar varsa ben yokum

6 EYLÜL’DE yapılacak olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, tek aday olan Başkan Fikret Orman yönetim kurulunu belirlemeye çalışıyor. Orman’ın yeni yönetimine de almak istediği İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin prensipte evet dediği ancak görevi kabul etmek için mevcut yönetimden iki ismin yeni dönemde olmamasını istediği öğrenildi.

MOTİVASYONU BOZUYORLAR

Şimdiye kadar Orman ile genelde uyumlu çalışan ancak son dönemde bazı yöneticiler nedeniyle rahatsızlık hisseden Çebi’nin başkanın yeniden görev teklifine şartlı ‘evet’ dediği belirtildi. Çebi, “Bazı isimlerle çalışmakta zorlanıyoruz. Hem iş yapmamızı hem de motivasyonumuzu etkiliyor. Bu isimler varsa ben yönetimde yokum” dedi.

ORMAN KARAR VEREMEDİ

Orman’ın bu rest karşısında henüz nasıl bir hareket planı uygulayacağı belli değil.Çebi’nin yönetimde yer almasını istemediği isimlerin Asbaşkan Umut Güner ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcoğlu olduğu ileri sürüldü.Orman şimdi ya Çebi’den vazgeçecek, ya da Güner ve Mahmutyazıcıoğlu ile yolunu ayıracak.

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