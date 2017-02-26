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Büyük kriz! Aykut Kocaman: "Yönetime ileteceğim"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetim kurulu ile yaşadığı gerginlikle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Kocaman maç sonunda ise düşüncelerini yönetime ileteceğini söyledi.

Büyük kriz! Aykut Kocaman: Yönetime ileteceğim

Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesi Aykut Kocaman'dan çok net açıklamalar geldi. Yayıncı kuruluş beINSPORTS'a maç öncesi değerlendirme yapan teknik adam, yaşananlarla ilgili konuştu.

Usta teknik direktör, "Kriz var mı? Vardı. Krizler çözülüyor mu? Krizler hemen çözülmüyor. Başka krizlerle öteleniyor" ifadesini kullandı.

Onur Kıvrak'ı tebrik etti

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 sona eren Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada seyircisiz oynanan maçın tatsız ve tuzsuz olduğunu söyledi. Her iki takımda maçın başından sonuna kadar galibiyeti çok arzuladığına dikkat çeken Kocaman, şöyle dedi:

''Trabzonspor kazanma serisini sürdürmek için biz de sıkıntılı bir periyodu sona erdirmek için çok şiddetli ve istekle oynadık. Kazanma akışkanlığı edinmiş bir takımın yüksek özgüveniyle, sıkıntılı periyot içinde olan Konyaspor'un biraz özgüven kaybı maçın ilk yarısına damga vurdu. İkinci yarının 65-70'inci dakikalarına kadar bu şekilde devam etti. Ondan sonra hem biraz daha fizik gücü anlamında ayakta kalmayı bildik, hem de kendi organizasyonlarımızı sahanın içine biraz daha yerleştirmeyi başladık.''

Her iki takımında arzulu olduğunu bunu pozisyona çevirme açısından takımının biraz daha önde göründüğünü anlatan Kocaman, kurtarışlarından dolayı kaleci Onur Kıvrak'ı tebrik ederek maçın gidişatını çeviren oyuncu olduğunu söyledi.

'Kırgınlığın önemi yok'

Yönetime bir kırgınlığının olup olmadığını sorulan Kocaman, "Kırgınlıkla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz profesyonel insanlarız işimizi yapıyoruz. Bağlı olduğumuz bir kulüp var. Dolayısıyla kulübü yöneten hiyerarşiye inanırım ve olması gerekir. Kırgınlıklarla yada kızgınlıklarla çok fazla işimiz yok, olmaması lazım. Tabi ki duygularımız var. Duygularımızın zaman zaman zedelendiği oluyor. Bunu da inkar edecek durum yok. Hemen normale profesyonel bakış açısına dönüp Konyaspor'un menfaatleri düşünüldüğü zaman usulün önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Kırgınlığımın çok büyük önemi yok, kırgın da değilim açıkçası.'' dedi.

'Düşüncelerimi yönetime ileteceğim'

'Sene sonu herkes hoca gider diyor. Bu konuyu aydınlatır mısınız?' sorusu üzerine Kocaman, ''Sözleşmeyi uzatma ile ilgili cevabı yönetime vermem lazım. Normal şartlarda sözleşmem devam ediyor. Uygun bir zamanda düşüncelerimi yönetime anlatacağım. Bunları açık yüreklilikle söyleyebilirim. Kaçınan bir adam değilim. Ama usulle ilgili söylediğim gibi aynı usulsüzlüğü yapmak istemiyorum. Düşüncelerimi yönetime 1-2 hafta içinde ileteceğim.'' diye konuştu.

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