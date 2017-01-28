Bursasporun yeni hocası belli oldu!

Hamza Hamzaoğlu ile geçtiğimiz hafta yolları ayıran Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bursaspor'da son karar Mutlu Topçu... Hamza Hamzaoğlu ile geçtiğimiz hafta yolları ayıran Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Topçu'nun Başakşehir - Bursaspor mücadelesini tribünden izlemesi beklenirken resmi imzaların pazartesi günü atılacağı öğrenildi.

Topçu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın yardımcısı olarak 2009-2013 yıllarında Bursaspor'da görev yapmıştı.

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