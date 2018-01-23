Janssen'den yine kötü haber geldi

Janssen'den yine kötü haber geldi

8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlanan Hollandalı yıldız, geçmeyen ödemi yüzünden psikolojik olarak çöktü. Sağlık heyetinin son yaptığı tetkiklerde kemikte ödem çıktı.
PSG'den sürpriz transfer

PSG'den sürpriz transfer

Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı.
Sessegnon imzayı attı

Sessegnon imzayı attı

Gençlerbirliği, forvet hattını Sessegnon ile güçlendirdi. Başkent temsilcisi Beninli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.
İşte Baroni'nin yeni takımı

İşte Baroni'nin yeni takımı

Eski Fenerbahçeli Baroni, Paulista Eyalet ligi takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.
Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Kara Kartal, forvet transferinde B Planı’nı Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love olarak belirledi. Yönetim, 33 yaşındaki Gol kralı için kulübüne 3 milyon euro’luk (14 milyon tL) teklifte bulundu.
Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Galatasaray'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime giden Dursun Özbek, beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.

Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.

Bursaspordan flaş transfer

Bursaspor, devre arası transfer dönemindeki 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen Abdullahi Shehu’nun transferi konusunda Anorthosis Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Shehu, geçtiğimiz hafta içerisinde Bursa'ya gelirken, Özlüce Tesisleri'nde yapılan görüşmelerde 2.5 yıllığına prensipte anlaşma sağlamıştı. Shehu için yapılacak imza töreninin ise yarın Özlüce Tesisleri'nde yapılacağı öğrenildi.

Bu sezon Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis Pamagusta'da forma giyen Shehu, 19 maça çıkarak 1 gol ve 2 asist kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Anorthosis formasına veda ettiği son maçında da bu sezonki ilk golünü atmıştı.

Başakşehir'den süper açılış

Başakşehir'den süper açılış

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Fırtına dinecek gibi değil

Fırtına dinecek gibi değil


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Bursaspordan flaş transfer

Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.
Başakşehirden süper açılış

Başakşehir'den süper açılış

Ligin ilk yarısını 36 puanla lider olarak tamamlayan Başakşehir, ikinci yarının ilk maçında Bursaspor ile deplasmanda karşılaştı.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fırtına dinecek gibi değil

Fırtına dinecek gibi değil

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçeden altın değerinde 3 puan

Fenerbahçe'den altın değerinde 3 puan

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı.
Fener maçı öncesi Bursayı yıkan haber

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Bursaspor'un yıldız ismi Pablo Martin Batalla'dan zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber.
Fenerbahçe maçı öncesi üst üste kötü haber

Fenerbahçe maçı öncesi üst üste kötü haber

Fenerbahçe maçı öncesi Bursaspor'da sakat oyuncular için seferberlik başlatıldı.
Fenerbahçeden flaş takas teklifi

Fenerbahçe'den flaş takas teklifi

Fenerbahçe, Fernandao’yu isteyen Bursaspor’a karşı teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fernandaoyu istediklerini resmen açıkladılar

Fernandao'yu istediklerini resmen açıkladılar

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, ara transfer döneminde bir sağ bek ve bir santrforu kadrolarına katmak istediklerini belirtti.
Aslan Timsahı ikinci yarıda avladı

Aslan Timsah'ı ikinci yarıda avladı

Süper Lig'de lider Galatasaray, Bursaspor deplasmanında fire vermedi. Delarge'ın golüyle yenik duruma düştüğü maçta yılmayan Aslan, önce Feghouli'nin harika vuruşuyla eşitledi, ardından Tolga ile 3 puanı cebine koydu.
Bacary Sagna Süper Lige geliyor

Bacary Sagna Süper Lig'e geliyor

Bursaspor Fransız sağ bekle yeni bir görüşme yapma kararı aldı. Bu oyuncuyu özellikle Paul Le Guen’in çok...
Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Yeşil-beyazlılar, Arjantinli orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensipte anlaştı....
Ünlü teknik direktör İstanbula transfer görüşmesine geldi

Ünlü teknik direktör İstanbul'a transfer görüşmesine geldi

Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Kulüp Başkanı Ali Ay ile görüşmek üzere...
Batalladan 90 milyon liralık gol!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!

Bursaspor’un şampiyonluğunda 8 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan Pablo Martin Batalla dün attığı golle gemisini kurtardı....
İşte Bursasporun yeni teknik direktörü!

İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü!

Bursaspor, lig tarihinde ilk defa bir sezonu 4 teknik adamla tamamlama rekoruna imza atacak....
Hey gidi Bursa!

Hey gidi Bursa!

Bir zamanlar büyüklere kök söktüren, 2009/10 sezonunda tarihi bir başarıya imza atıp, şampiyonluk sevinci yaşayan Bursaspor, o...