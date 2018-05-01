Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak

Bursaspor'dan Beşiktaş'a

Ligde Galatasaray'a kaybederek şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer hazırlıkları şimdiden başlarken, orta saha için Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu gündeme geldi.

Bursaspordan Beşiktaşa

Orta sahada yaklaşık 5 senedir adeta bir dinamo gibi çalışan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Atiba Hutchinson'ın artık 35 yaşına gelmesi Beşiktaş'ı yeni arayışlara itti.

Sözleşme fesih bedeli 2 milyon euro

Bu arayışlar kapsamında hem kaliteli hem de kulübü maddi açıdan zorlamayacak bir oyuncu isteyen yönetimin önündeki isimlerden en önemlisi ise Bursaspor'un Nijeryalı orta sahası Abdullahi Shehu...

25 yaşındaki Nijeryalı'nın Bursaspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak kontratını feshetmek isteyen kulüp 2 milyon euro yatırdığı anda oyuncuyu transfer etme hakkına sahip olabiliyor.

Hem ön libero hem de sağ bek oynayabilen Shehu için menajeri William Davila, Bundesliga kulüplerinin de girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Dünya Kupası'nda oynayacak

Shehu'nun Nijerya milli takımının dünya kupasındaki maçlarında sağ bek olarak ilk 11 oynaması bekleniyor.

Başarılı oyuncu devre arasında Anorthosis'ten 300 bin euroya transfer edilmişti.

'Tüm tekliflerimizi reddetti' dendi, yollar ayrıldı

'Tüm tekliflerimizi reddetti' dendi, yollar ayrıldı

Bursaspor'da deprem! Takımın yıldızı, ülkesine dönme kararı aldı

Bursaspor'da deprem! Takımın yıldızı, ülkesine dönme kararı aldı

Batalla'dan şok açıklama:

Batalla'dan şok açıklama: "Sezon sonunda..."


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Bursaspordan Beşiktaşa

Bursaspor'dan Beşiktaş'a

Ligde Galatasaray'a kaybederek şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer hazırlıkları şimdiden başlarken, orta saha için Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu gündeme geldi.
Tüm tekliflerimizi reddetti dendi, yollar ayrıldı

'Tüm tekliflerimizi reddetti' dendi, yollar ayrıldı

Bursaspor’da Fransız çalıştırıcı Le Guen ile yollar ayrıldı. Kalan 6 haftalık periyotta takımın başına yardımcı antrenör Mustafa Er’in geçeceği öğrenildi.
Bursasporda deprem! Takımın yıldızı, ülkesine dönme kararı aldı

Bursaspor'da deprem! Takımın yıldızı, ülkesine dönme kararı aldı

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Batalla bu sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı.
Batalladan şok açıklama: Sezon sonunda...

Batalla'dan şok açıklama: "Sezon sonunda..."

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla sezon sonu takımdan ayrılacağını dikkat çeken sözlerle açıkladı.
Beşiktaş ağır yaralı

Beşiktaş ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bursaspordan flaş transfer

Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.
Başakşehirden süper açılış

Başakşehir'den süper açılış

Ligin ilk yarısını 36 puanla lider olarak tamamlayan Başakşehir, ikinci yarının ilk maçında Bursaspor ile deplasmanda karşılaştı.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fırtına dinecek gibi değil

Fırtına dinecek gibi değil

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçeden altın değerinde 3 puan

Fenerbahçe'den altın değerinde 3 puan

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı.
Bacary Sagna Süper Lige geliyor

Bacary Sagna Süper Lig'e geliyor

Bursaspor Fransız sağ bekle yeni bir görüşme yapma kararı aldı. Bu oyuncuyu özellikle Paul Le Guen’in çok...
Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Yeşil-beyazlılar, Arjantinli orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensipte anlaştı....
Ünlü teknik direktör İstanbula transfer görüşmesine geldi

Ünlü teknik direktör İstanbul'a transfer görüşmesine geldi

Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Kulüp Başkanı Ali Ay ile görüşmek üzere...
Batalladan 90 milyon liralık gol!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!

Bursaspor’un şampiyonluğunda 8 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan Pablo Martin Batalla dün attığı golle gemisini kurtardı....
İşte Bursasporun yeni teknik direktörü!

İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü!

Bursaspor, lig tarihinde ilk defa bir sezonu 4 teknik adamla tamamlama rekoruna imza atacak....
Hey gidi Bursa!

Hey gidi Bursa!

Bir zamanlar büyüklere kök söktüren, 2009/10 sezonunda tarihi bir başarıya imza atıp, şampiyonluk sevinci yaşayan Bursaspor, o...