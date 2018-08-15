Gomis'ten taraftarlara mesaj var

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Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

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Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

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Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

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Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.
Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1 şampiyonlukları yaşayan McLaren Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı.

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.

Bursaspordan 2. Lige transfer oldu

Bursaspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Kubilay Kanatsızkuş, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Menemenspor'a kiralandı.

Bursaspor ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'un, Menemenspor'a 1 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Yeşil beyazlı takımda Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda ise 11 olmak üzere toplam 52 maça çıkan genç forvet oyuncusu, 11 gol attı, 5 de asist kaydetti. Son olarak MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında yeşil beyazlı formayı giyen Kubilay Kanatsızkuş, performansı nedeniyle taraftardan tepki görmüş ve Teknik Direktör Samet Aybaba da Kubilay'ı kiralık olarak vereceklerini belirtmişti.

Fenerbahçe 1-0'dan geri döndü

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Fenerbahçe 1-0dan geri döndü

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