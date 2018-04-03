Bursasporda deprem! Takımın yıldızı, ülkesine dönme kararı aldı

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Batalla bu sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı.

Bursaspor'un efsane ismi sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı.

Bu sezon 23 maçta 4 gol ve 6 asist ile toplam 10 gole katkıda bulunan 33 yaşındaki yıldız orta saha geçen sezonu ise 31 karşılaşmada 9 gol ve 6 asist ile tamamlamıştı.

Sezon sonunda kariyerine Arjantin'de devam etmesi beklenen Batalla'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.