Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor, Prosinecki’yle anlaşamayınca rotayı Fransız hoca Paul Le Guen’e kırdı. En son 2015 yılında çalıştığı Umman Milli Takımı’ndan ayrılan tecrübeli hoca ile Bursaspor anlaştı.

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor, Prosinecki’yle anlaşamayınca rotayı Fransız hoca Paul Le Guen ile anlaştı. En son 2015 yılında çalıştığı Umman Milli Takımı’ndan ayrılan tecrübeli hocanın yeniden sahalara dönmeyi çok istediği biliniyordu.

Teknik direktörlük kariyeri Lyon’da parlayan Le Guen 2002-2005 arasında 3 kez üst üste lig şampiyonu olmuştu. 3 kez de Fransa Süper Kupası’nı kazandı. Paul Le Guen daha sonra PSG’de de lig kupası sevinci yaşadı.

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!

Beşiktaş liderliği devraldı!

Beşiktaş liderliği devraldı!


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Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor, Prosinecki’yle anlaşamayınca rotayı Fransız hoca Paul Le Guen’e kırdı. En son 2015 yılında çalıştığı Umman Milli Takımı’ndan ayrılan tecrübeli hoca ile Bursaspor anlaştı.
Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Batalladan 90 milyon liralık gol!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!

Bursaspor’un şampiyonluğunda 8 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan Pablo Martin Batalla dün attığı golle gemisini kurtardı.
Beşiktaş liderliği devraldı!

Beşiktaş liderliği devraldı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'u Cenk Tosun'un 65. dakikada ve Aboubakar'ın 90. dakikada attığı golle 2-0 mağlup ederek Medipol Başakşehir'den liderliği geri aldı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Yasin Öztekin bombası!

Yasin Öztekin bombası!

Başkent ekibi transferde büyük oynuyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, eski öğrencisi Hakan Balta’nın ardından Galatasaray’dan Yasin Öztekin’i de listesine ekledi. Yönetim harekete geçti.
İşte Bursasporun yeni teknik direktörü!

İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü!

Bursaspor, lig tarihinde ilk defa bir sezonu 4 teknik adamla tamamlama rekoruna imza atacak.
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Hey gidi Bursa!

Bir zamanlar büyüklere kök söktüren, 2009/10 sezonunda tarihi bir başarıya imza atıp, şampiyonluk sevinci yaşayan Bursaspor, o günleri mumla aratıyor.
Bursaspor Hakan Bilgiçle anlaşmaya vardı!

Bursaspor Hakan Bilgiç'le anlaşmaya vardı!

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Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

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Harun Tekin isyan etti!

Harun Tekin isyan etti!

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Bursaspor Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Fenerbahçe’nin Batalla için Fernandao ile takas teklifinde bulunacağı yönünde çıkan haberleri yapanlara...