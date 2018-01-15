Buraktan transfer iddialarına fotoğraflı yanıt

Burak Yılmaz, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medyadan bir yanıt var.

Son dönemde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile anılan Burak Yılmaz, sosyal medyadaki hesabından çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla olan fotoğraflarını paylaşırken ''Bu fotoğraf anlatmıyor mu? Bu da mı anlatmıyor? Çok şükür ben biliyorum'' ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada bazı transfer teklifleri aldığını ''Çok ciddi transfer teklifleri var ama Trabzonspor'a gitmek için gelmedim'' sözleriyle dile getirmişti.