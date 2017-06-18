Buraktan bir gol daha! 10 maçta 8. gol

Burak'tan bir gol daha! 10 maçta 8. gol
Adı sıkça Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz, Çin Ligi'nde gollerine devam ediyor. Beijing Guoan'ın, Tianjin Teda'yı 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu, 10'uncu maçında 8'inci kez fileleri sarstı.
Çin Süper Ligi'nde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, fırtına gibi esiyor.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 31 yaşındaki futbolcu, takımı Beijing Guoan'ın, Tianjin Teda'yı 2-0 yendiği maçta ilk golü kaydetti.
Burak Yılmaz böylelikle, 10'ncu maçında 8. golünü kaydetmiş oldu.
Beijing Guoan, bu galibiyetle 13 maç sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.
İlk yorumu siz yapın!