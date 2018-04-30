Burak Yılmazın yeni rotası İstanbul

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Ağaoğlu,senelik 17 milyon TL kazanan yıldız oyuncu ile bu hafta içerisinde görüşecek. Yurt dışına transfer olmaya sıcak bakmayan Burak, Trabzon ile anlaşamaması halinde rotayı Beşiktaş yada Başakşehir’e çevirebilir.

Maddi anlamda oldukça sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor’da, Burak Yılmaz krizi yaşanıyor... Geçtiğimiz haftalarda Muharrem Usta’dan başkanlık koltuğunu devralan Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Maliyetli futbolcular ile ücretleri hakkında görüşeceğiz. Ortak noktada buluşamadığımız takdirde yollarımızı ayıracağız” demişti.

Konuyla ilgili olarak oyunculardan ilk açıklama ise Burak Yılmaz’dan geldi. Önceki gün oynanılan ve 2-1 kazanılan Antalya maçının ardından geleceği hakkında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, “Şu anda teklifler aldığımı söyleyebilirim. Bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Yönetimle oturup görüşeceğiz, belki de gitmek daha doğru olur” ifadelerini kullanmıştı.

Devler devrede...

Golcü oyuncuyu kaybetmek istemeyen Trabzonspor’un patronu, bu açıklamalar sonrasında düğmeye bastı. Tecrübeli futbolcu ile bu hafta içerisinde görüşecek olan Ağaoğlu, senelik 3.5 milyon Euro (17 milyon TL) kazanan Burak’ı, daha az bir ücretle ikna etmeye çalışacak.

23 gollü yıldız oyuncunun geleceği ise bu toplantıdan çıkacak karara göre belli olacak. Şu anda yurt dışına transfer olmaya sıcak bakmayan Burak için Beşiktaş ve Başakşehir’in devrede olduğu belirtildi. Trabzon ile anlaşamaması halinde rotasını bu iki takıma çevirebilecek olan Burak’ın, Şenol Güneş faktörü nedeniyle Siyah- Beyazlılar’a daha sıcak baktığı öğrenildi.

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