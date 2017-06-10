Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda.
Yasin hakkında karar verildi!

Yasin hakkında karar verildi!

İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için adeta gün sayıyor.
Burak Yılmaz'ın yeni hocası belli oldu!

Burak Yılmaz'ın yeni hocası belli oldu!

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Sinan Gümüş'te flaş gelişme!

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Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

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Galatasaray’ın İstanbul Riva’daki 1 milyon metrekarelik arsası bugünki Emlak Konut GYO öncülüğünde ihaleye çıktı. İhalede 9 firma teklif verdi.
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Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

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Burak Yılmaz'ın yeni hocası belli oldu!

Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın formasını giydiği Çin ekibi Beijing Guoan, teknik direktör Schmidt ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Burak Yılmazın yeni hocası belli oldu!

Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın formasını giydiği Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan, teknik direktörlük görevine Roger Schmidt’i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Schmidt, teknik direktörlük kariyerinde Avusturya ekibi Salzburg ve Alman temsilcisi Bayer Leverkusen’de ismini duyurmuştu.

Beijing Guoan, 12 haftası geride kalan ligde topladığı 15 puanla 7. sırada yer alıyor.

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