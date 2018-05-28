Burak Yılmazın bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş ile adı anılan Burak Yılmaz’ı bonservisiz göndermeyeceklerini aktaran başkan Ağaoğlu, “‘Al valizi git’ diye bir durum yok. Burak Yılmaz için belirlediğimiz bonservis bedeli 4-5 milyon eurodur” dedi.

HALA OYUNCUMUZ

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz’ın bonservis bedelini açıkladı. Burak’ın Çin’den 3,5 milyona transfer edildiğini aktaran Ağaoğlu, “Burak Yılmaz için öyle yazıldığı gibi ‘Al valizi git’ diye bir durum yok. Trabzonspor’un sözleşmeli oyuncusudur. Her oyuncunun değeri, ağırlığı vardır. Şartlar göz önünde bulundurulduğunda Burak’ın maliyeti yüksek olabilir” dedi.

MENAJER ÜCRETİ DE VAR

BURAK’IN yılda 20 milyon TL kazandığını aktaran Bordo-Mavililer’in başkanı, “Asla ve asla ‘Oyuncunun motivasyonu bu açıklamalardan dolayı bozuluyor’ yorumları çıkarılmamalı. 20 milyon kazananın motivasyonu bozulur mu? Burak Yılmaz için de belirlediğimiz bonservis bedeli 4-5 milyon eurodur. 1 milyon euro da menajer ücreti var” diyerek Burak’ın maliyetinin en az 6 milyon euro olduğunu açıkladı.

Güneş