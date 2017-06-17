Burak Yılmazdan Beşiktaş açıklaması geldi!

Son dönemde adı Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması geldi.

Tianjin TEDA ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan milli oyuncu, "Son dönemde hakkımda birçok haber yapılıyor, bunun farkındayım. Şu anda bunları umursamıyorum. Şunu söylemeleyim ki herhangi bir kulüple görüşmem olmadı. Benimle ilgilenen bir kulüp olduğunu biliyorum ama benimle değil kulüple görüşmeliler. Ben her gün idmanlara ve lige odaklanıyorum. İsteğim sadece her maçta oynayıp takıma katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Milli takım arasında görevine son verilen teknik direktör Jose Gonzalez için de konuşan Yılmaz, "Kulübe kattıkları için ona teşekkür ediyorum. Geçici hocamız Xie Feng'in de arkasındayız. İyi sonuçlar almaya başlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Gonzalez'in yerine getirilen Roger Schmidt, temmuzda göreve başlayacak ve bu yüzden o güne kadar takımı Xie Feng yönetecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 9 Haziran'da basın mensuplarına Burak Yılmaz hakkında şu açıklamayı yapmıştı: "Bir transfer girişimimiz olmadı. Ama olsa sıcak bakarım. Şenol Güneş'le de bu konuda bir konuşma yapmadık."

Dün akşam beIN Sports'taki Transfer Raporu programına konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de konu hakkında, "Burak Yılmaz, çok konuşuluyor ama hiç gündeme gelmedi hiç konuşmadık. Aboubakar, için planlarımızı bizimle kalacağı şekilde yapıyoruz, umarım devam ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ajansspor