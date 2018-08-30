Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış

F.Bahçe'nin 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a sattığı Giuliano ile ilgili Gremio Başkanı Romildo Bolzan'dan açıklama geldi.
Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Al Hilal forması giymeye başlayan Bafetimbi Gomis’in yıllık 7 milyon euroluk bir maaş alacağı ortaya çıktı.
Yeni sol bek Real Madrid'den

Yeni sol bek Real Madrid'den

Hasan Ali Kaldırım'dan memnun olmayan teknik heyet, yönetimden Portekizli sol bek Coentrao'yu talep etti.
Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray’ın transferini düşündüğü stoper Gary Cahill’in Chelsea’de kalıp forma savaşı vereceği ifade edildi.
3 yıldız gözden çıkarıldı

3 yıldız gözden çıkarıldı

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou gözden çıkarıldı. İsmi F.Bahçe ile anılan Edin Visca ise takımda kalıyor.
"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında bulundu.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Burak Yılmaz'a karşılık 5 futbolcu!

Golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Burak Yılmaz isminde karar kıldı.

Burak Yılmaza karşılık 5 futbolcu!

Siyah-Beyazlı yönetimin tecrübeli ismin transferi için Trabzonspor'a takas teklifinde bulunacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ,Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek'i Bordo-Mavili ekibe önerebileceği ifade edildi.

Transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala Beşiktaş'ta golcü konusunda Burak Yılmaz isminde karar kılındı.

Siyah-Beyazlı ekip Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın transferi için oyuncuyla anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu Siyah-Beyazlı ekibe gelmek için 4.3 milyon euroluk yıllık ücretinde indirim yapmayı da kabul etti.

TRABZONSPOR'A TAKAS TEKLİFİ! 5 İSİM...

Trabzonspor'la transfer için görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim, Burak Yılmaz için beş isimden bir ya da ikisini takasta kullanmak istiyor. Beşiktaş'ın Tolgay Arslan ,Oğuzhan Özyakup ,Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek'i Bordo-Mavili ekibe önerebileceği ifade edildi.

Öte yandan Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği Burak Yılmaz'ın transferinin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın Vagner Love'ı elden çıkarması da gerekiyor.

NEGREDO GİDEBİLİR

Beşiktaş'ta yıllık ücreti tartışma konusu olan Negredo da transferin son gününde takımdan ayrılabilir. İspanyol futbolcuya Fransa'dan ilgi var. Negredo ile ilgilenen kulüplerin Marsilya, Rennes ve Monaco olduğu öğrenildi.

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Trabzonspor'da beklenmedik istifa

Trabzonspor'da beklenmedik istifa

Trabzonspor'da kahrettiren sakatlık

Trabzonspor'da kahrettiren sakatlık


 

Milliyet

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Burak Yılmaza karşılık 5 futbolcu!

Burak Yılmaz'a karşılık 5 futbolcu!

Golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Burak Yılmaz isminde karar kıldı.

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
Trabzonsporda beklenmedik istifa

Trabzonspor'da beklenmedik istifa

Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini üstlenen tecrübeli isim Özkan Sümer istifa etti.
Trabzonsporda kahrettiren sakatlık

Trabzonspor'da kahrettiren sakatlık

Trabzonspor antrenmanında sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi gözyaşlarına hakim olamadı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Ezeli rakipten Atibaya resmi teklif

Ezeli rakipten Atiba'ya resmi teklif

Teknik direktör Ünal Karaman, Beşiktaş ile anlaşamayan Atiba Hutchinson’ın mutlaka transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen Trabzonspor'da yönetim, Atiba'ya 1+1 yıllık sözleşme önerdi.
Beşiktaşta gündem yeniden Jose Sosa

Beşiktaş'ta gündem yeniden Jose Sosa

Trabzonspor’da yönetimin indirim talebini geri çeviren Arjantinli futbolcu için Beşiktaş defteri tekrar açıldı. Taraflar, yıldız orta sahanın 5 milyon Euro’luk ücretini ortak ödeme formülü üzerinde görüşüyor, Sosa haber bekliyor.
Trabzonsporun yeni sol kanadı şehre geldi

Trabzonspor'un yeni sol kanadı şehre geldi

Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri, Trabzon'a getirdi.
Efe Ambrose bombası

Efe Ambrose bombası

Dört koldan stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine her gün yeni bir isim giriyor. Bakary Kone, Majid Hosseini, Sitoe Mexer ve Papy Djilobodji'nin ardından Fırtına'ya menajerler tarafından Efe Ambrose önerildi.
Abdülkadir Ömür için reddedilemeyecek teklif

Abdülkadir Ömür için reddedilemeyecek teklif

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e teklif üzerine teklif yağıyor.
Burak Yılmaz sessizliğini bozdu, transferi açıkladı

Burak Yılmaz sessizliğini bozdu, transferi açıkladı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Burak Yılmaz hakkında merak edilen her şeye yanıt verdi. İşte o röportaj...
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı....
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....