Burak Yılmaza ağır ceza!

Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Geçtiğimiz sezon Euroleague'i kazanan ve müthiş bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Çim alerjisi olan golcü geliyor

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Transfer harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.
Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.
F.Bahçe'den resmi Lens açıklaması

F.Bahçe'den resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Jeremain Lens'in transferiyle ilgili "Menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.
Cengiz Ünder Man. City'ye gidiyor mu? Açıklama geldi

Cengiz Ünder Man. City'ye gidiyor mu? Açıklama geldi

İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a geldi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 4 saatlik görüşmede henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Burak'a ağır ceza! Rakibe tokat atmıştı

Burak'a ağır ceza! Rakibe tokat atmıştı

Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokat yüzünden 5 maç ceza aldı.
F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis transferinde mağlup olan Marsilya, şimdi de Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Carlos Bacca'ya kanca attı. Fransızların önerdiği rakam 20 milyon euro.
İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

Siyah-Beyazlılar, Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmak isterken, Çizme’nin önde gelen ekiplerinden Roma, Milan, İnter ve Napoli, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldı.

Burak Yılmaz'a ağır ceza!

Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokat yüzünden 5 maç ceza aldı.

Burak Yılmaza ağır ceza!

Beijing Guoan’da forma giyen Burak Yılmaz’a Jiangsu Suning maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.

Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, ligde oynadıkları Jiangsu Suning maçında çıkan kavgadan dolayı gördüğü kırmızı kartın bedeli belli oldu. Çin Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz’a 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.

Golcü futbolcu, bu sezon Guoan ile Çin Ligi’nde 10 maçta 8 gol kaydetti.

55 bin kişiden sadece 66 taraftar kombinesini yenilemedi

55 bin kişiden sadece 66 taraftar kombinesini yenilemedi

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Burak Yılmaza ağır ceza!

Burak Yılmaz'a ağır ceza!

Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokat yüzünden 5 maç ceza aldı.
Çinden Arda Turana dudak uçuklatan teklif

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Hakan Çalhanoğlu resmen İtalyan devinde

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