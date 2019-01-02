Burak Yılmaz yeniden Beşiktaşta

Burak Yılmaz yeniden Beşiktaş'ta
Burak Yılmaz yeniden Beşiktaş’ta. Siyah beyazlı kulüp 33 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş sezonun ikinci yarısı öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar Burak Yılmaz’ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Burak’ın bonservisi için Trabzonspor’a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli futbolcu siyah beyazlılardan yıllık 2.5 milyon Euro ücret ödeyecek.
İlk olarak 2006 yılında Antalyaspor’dan Beşiktaş’a transfer olan golcü oyuncu, 2007-2008 sezonunun devre arasında, Filip Holosko transferi karşılığı Manisaspor'a takas olmuştu.
2008 Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılan Burak, 11 yıl sonra yeniden siyah beyazlı formayı giyecek.
Son 1,5 sezonda Trabzonspor’da 32 maça çıkan milli futbolcu, 28 gol attı, 3 asist yaptı.
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