Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

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Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

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Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

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Flaş karar! Kjaer...

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Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

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Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.

Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönüyor!

Çin'de Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz, sezon sonunda Türkiye'ye geliyor. Golcü için Trabzonspor teklifte bulundu ve olumlu cevap aldı.

Burak Yılmaz Türkiyeye geri dönüyor!

50. yılında şampiyonluk ve güçlü bir kadro için kolları sıvayan Trabzonspor'un bombası eski kralı olacak... Burak Yılmaz'a tekrar bordo mavili formayı giydirmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, golcüye resmi teklifini iletti.

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen 31 yaşındaki milli yıldızla görüşen bordo mavililer, ilk etapta istediği sonucu aldı. Burak Yılmaz sezon sonunda kesin olarak Çin'den ayrılacak.

SÖZ VERDİ

Trabzonspor'a prensipte söz veren ve sezon sonunda şartları ciddi şekilde masaya oturup görüşecek olan Burak Yılmaz, tekrar bordo mavili formayla Türkiye'de boy göstermeye sıcak bakıyor.

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Hürriyet

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