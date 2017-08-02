Burak Yılmaz resmen Trabzonsporda! İşte bonservis bedeli

Burak Yılmaz, Beijing Guoan ile sözleşmesini feshetti. Milli futbolcu, eski takımı Trabzonspor'la anlaştı. Bordo-Mavili takım, Çin kulübüne 32 yaşındaki golcü için bonuslarla birlikte 5.5 milyon Euro ödeyecek.

Kariyerini Çin'de sürdüren Burak Yılmaz, kulübü Beijing Guoan ile sözleşmesini feshetti.

Türkiye'ye dönüş yapan milli futbolcu, eski takımı Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Trabzon'daki 50. yıl şenliklerine katılamayacak olan tecrübeli golcünün, "Yuvama dönüyorum. Bugün burada olamasam da en kısa sürede yanınızda olacağım" ifadelerini kullandığı kutlamalarda Bordo-Mavili taraftarlara izletilmek üzere hazırlanmıştı.

Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu.

Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bonservisi 5.5 milyon Euro + bonus

Çin kulübü, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Milli futbolcuya katkıları için teşekkür eden kulüp, Trabzonspor'un bonservis bedeli olarak bonuslarla birlikte 5.5 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.

Burak, Bordo-Mavililer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzon KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü de Burak Yılmaz'ın transferini KAP'a, "Profesyonel futbolcu Burak YILMAZ' ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleriyle açıkladı.

Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Burak Yılmaz, Türkiye’ye geliyor.

Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan Burak Yılmaz’ın yeni sezon için hazırlanan çubuklu formayla çekildiği fotoğraf ve uçak biletinin yer aldığı paylaşımda, “Kral yuvaya dönüyor! Çin'den yola çıktı. Yolun açık olsun!” ifadelerine yer verildi. 00.10’da yola çıkacak olan Burak’ın sabahın erken saatlerinde İstanbul’a ve daha sonra Trabzon'a geleceği belirtildi.