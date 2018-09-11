3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Burak Yılmaz ocak ayında gönderiliyor

Alacakları ödenmemesi sebebiyle kulübünü TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz, Ocak'ta takımdan gönderilecek.

Burak Yılmaz ocak ayında gönderiliyor

860 bin euroluk alacağı için kulübü TFF’ye şikayet eden ve kaptanlık pazubandı yönetimce elinden alının Burak Yılmaz’ın ocak ayındaki ara transfer döneminde satışa konulacağı öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ilk yarı sonuna kadar Burak’ın forma giymesini istediği ancak devre arasında göndermek için düğmeye bastığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ı transferin son günü Beşiktaş istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Benfica'nın gözü tekrar Abdülkadir'de

Benfica'nın gözü tekrar Abdülkadir'de

Trabzonspor'da Burak Yılmaz sürprizi

Trabzonspor'da Burak Yılmaz sürprizi

Yusuf Yazıcı Galatasaray'ın kabusu oldu

Yusuf Yazıcı Galatasaray'ın kabusu oldu


 

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Burak Yılmaz ocak ayında gönderiliyor

Burak Yılmaz ocak ayında gönderiliyor

Alacakları ödenmemesi sebebiyle kulübünü TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz, Ocak'ta takımdan gönderilecek.
Benficanın gözü tekrar Abdülkadirde

Benfica'nın gözü tekrar Abdülkadir'de

Benfica’nın, Abdülkadir Ömür aşkı yeniden alevlendi. Kırmızı-Beyazlılar, yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına devre arası için Trabzonspor'dan öncelik istedi.
Trabzonsporda Burak Yılmaz sürprizi

Trabzonspor'da Burak Yılmaz sürprizi

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz da takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Yusuf Yazıcı Galatasarayın kabusu oldu

Yusuf Yazıcı Galatasaray'ın kabusu oldu

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son 6 golün 3'ünde (2 gol, 1 asist) katkı yaptı.
Ünal Karaman: Skoru abartmaya gerek yok

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Galatasaray Trabzonda darmadağın

Galatasaray Trabzon'da darmadağın

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Burak Yılmaz transferi gerçekleşmedi

Burak Yılmaz transferi gerçekleşmedi

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Beşiktaş'a gitmeyeceğini açıkladı.
Burak Yılmaza karşılık 5 futbolcu!

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Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

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