Burak Yılmaz ocak ayında gönderiliyor

Alacakları ödenmemesi sebebiyle kulübünü TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz, Ocak'ta takımdan gönderilecek.

860 bin euroluk alacağı için kulübü TFF’ye şikayet eden ve kaptanlık pazubandı yönetimce elinden alının Burak Yılmaz’ın ocak ayındaki ara transfer döneminde satışa konulacağı öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ilk yarı sonuna kadar Burak’ın forma giymesini istediği ancak devre arasında göndermek için düğmeye bastığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ı transferin son günü Beşiktaş istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

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