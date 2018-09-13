Burak Yılmaz konusuna son kez değindi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu alacakları nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunan ve daha sonra karşılıklı açıklamalarla gerginlik yaşanan yıldız futbolcu Burak Yılmaz hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Burak’ı Trabzonspor’dan satın alacak parayı darphaneler basmadı sözünü tekrarladım sürekli. Bunun sebebi şu; Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon takımın en skorer oyuncusu, Türkiye’de farkındaysanız, 3 büyük takım pivot santrafor sıkıntısı söz konusu. Bu konuda da Türkiye’nin en güçlü ismi Trabzonspor’un sözleşmesi oyuncusu. Yani bu tür oyuncuya başka kulüplerin ihtiyacı var da Trabzonspor'un ihtiyacı yok mu!

Fikret Orman beni telefondan aradı. Ben Fikret Orman’la kolaylıkla görüşen her türlü konuyu konuşan bir insanım. Başkan Burak’ın ismi Beşiktaş'la anılmaya başladı, bu da beni rahatsız ediyor. Bu artık hepimize zarar vermeye başladı, bu konuda düşüneleriniz ne. Benim böyle bir düşüncem yok. Hocamızın kadroda mutlaka görmek istediği, ve satılmasına hiç sıcak bakmadığı bir oyuncumuz. Başkanım biz Burak’ı satmayı düşünmüyoruz dedim. Fikret Orman da başkan Burak Yılmaz konusu bizim için kapanmıştır dedi. Konu orada kapandı. Bizim Ankaragücü maçından önce, Burak Yılmaz’la bir görüşme gerçekleştirdik. Burak benim için ne düşünüyorsunuz dedi. Burak’a ben seni satmıyorum, göndermiyoruz, sen takımın lider oyuncusun, dolayısıyla hiç bir yere gitmen mümkün değil diye kendisine ifade ettim.

Görüşmelerden Burak'ın haberi yok

Bu görüşmeden sonra konu bizim için tamamen kapandı. Ta ki transferin bitimine 48 saat kala.. Başkan yardımcısı beni arayarak Beşiktaş’ın bir teklifi var dedi. Teklifin menajerler geldi denildi. Kulüpten gelmeyen teklif benim için yok hükmündedir. Menajerlerin ilgisini de normal karşılıyorum. Burak Yılmaz değeri yüksek olan oyunculardan birisi. Ben menajerler aracılığıyla geldiği için iki başkan yardımcımıza yönlendirdim, hiçte ciddiye almadım. 31 Ağustos akşama Başkan Yardımcımız Mehmet Yiğit Alp beni arayarak konu kapanmıştır dedi. Bu görüşmelerden Burak Yılmaz’ın haberi yok. Beni satmak istediler ifadesini bundan dolayı demiş kırgınlık yaşamış olabilir. Ben görüşmeyi ciddiye almadığım için. Böyle bir bilgi vermedim. Bundan kaynaklanan bir yanlış anlaşılma. Burak Yılmaz'ın bize ihtar çekmesini bir 'başkaldırı' olarak değil bir 'yanlış anlama' olarak değerlendiriyorum.

Defalarca satmayacağımı çok açık bir şekilde ifade ettim. Son iki gün içerisinde olan görüşmelerin Burak’ta bir küskünlük yarattığı ortaya çıkıyor. Bir diğer hastanede ziyaretime gelmediler… İkinci ameliyatın ameliyatından önce yanındaydım. Ameliyattan çıktığında da yanındaydım.. Başkan yardımcımız ziyaret ettiler. Oradaki serzenişi Berlin’deki ameliyatında orada olmayışımız, telefonla arayamamışız olabilir. Haksız sayılmaz. En azından benim bir telefon etmem gerekirdi. Burak'ın heybetli, sakallı görünüşüne bakmayın. Tanıdığım oyuncular içinde en duygusal, en özel kişilikli 4-5 oyuncudan biri.

Muharrem Usta konusu

Bir diğer ifadesi Muharrem Usta’yla ilgili olarak… Bu konuyu kendisiylede konuştum… Bir kafa tanıklığı bir tavır söz konusu değil. Burak Yılmaz’ın transferi gündeme gelip bana sorular sorulduğunda Burak Yılmaz bizim takımımıza en değerli oyuncularından birisi. Benim en değerlimi en kıymetlimi istemeni bir yolu vardır. Benim en değerlimi almada kolay değildir. Trabzonspor’un formasını sırtına geçirmiş. Benim için aynı değeri taşır, aynı hassasiyetle ben bütün futbolcularıma kol kanat girerim… Sizlerin ne kadar mukabelemiz var dedim. Benim kontratım aralık ayına sonuna kadar dedim. Ben gidebilirim dedim''

‘Aralık ayında ben gidebilirim'

Aralık ayında ben gidebilirim. Bir başkası gelebilir. Ama bu kulübe sahip çıkması gereken bu kulübün takım ruhunu, mücadele gücünü, arkadaşlığını birlikteliğine sağlayacak olan sizlersiniz. Biz burada sadece yönetiyoruz. Ama buna sahip çıkması gereken insanlar sizlersiniz. Ben Burak Yılmaz’da dahil olmak üzere bütün oyuncularımızı bu duyguyla mücadele ettiklerinin, bir birlerine sarıldıklarının farkındayım.

Trabzonspor’da şu anda yaşadığımız bazı gerçekler var. İyi bir takım ruhu oluştu. Kendisine çok güvendiğimiz, inandığımız hocamızla birlikte bütün oyuncularımız inanılmaz bir hava yakaladı. Herkes canla başla mücadele ediyor. Herkes yeni transferleri konuşurken, hepsi çok iyi. Bu transferlerin için eklememiz gereken oyuncular var. Onazi, Kucka, Sosa bütün oyuncular takımı sahiplendi. Burada güçlü bir Trabzonspor profili ön plana çıkmaya başladı’’

'Ben bunu baş kaldırış olarak ifade etmem'

Bu şekilde üzerimize yüklenilmesi ve bu şekilde gündem yaratılmasını tasvip etmiyorum. Ne zaman Trabzonspor başını kaldırmaya kalksa bir taraftan iğneyi sokmaya çalışırlar. Burak’ın duygusallığından ve yanlış anlaşılmadan kaynaklanan.. Niye 15’inde yabancı oyuncuların ödendi, niye benimkiler ödenmiyor. 18’inde bütün oyuncuların ödendi. Ben bunu baş kaldırış olarak ifade etmem’'

Burak söylemlerini kulübün şahsiyetine yapılmış olarak görmüyorum. İfadelerde sürekli olarak başkan, başkan geçtiği için ben bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Belki tavrımız çok farklı olabilirdi. O ifadelerden yola çıktığınızda, 3 başlıkta toplanıyor. Bunların tamamının yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı gün gibi aşikar. Bunu da paylaşmak istedim. Bundan sonra da tabi bunlar devam edecektir. Çünkü önümüzde Ocak transfer süreci var. Burak gidiyor mu? Ahmet kalıyor mu? Arkadaşlar önce biz gidiyoruz. Aralık ayına kadar bizim kontratımız…’'

Uğraşacaksanız bizimle uğraşın

''Uğraşacaksanız bizimle uğraşın. Takımla uğraşmayın. Birlik ve beraberliği, arkadaşlığı, oyuncularımla lütfen uğraşmayın. Ben biraz kibar ama Sürmene ne kadar kibar olursa o kadar kibar insanım. Takımımız zarar geleceğini, oyuncularıma zarar geleceğini hissettiğim anda, o beyefendi Ahmet Ağaoğlu çizgisinden çıkar karşılarına dikilirim. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan... Bunların hepsini 24 saatlik olayı Burak Yılmaz ile paylaşsaydık böyle bir şeye gerek kalmayacaktı. Oldu bir kere. Biz olanı temizlemesini biliriz. Benim tek sevdam Trabzonspor’dur. Ben elimden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz’’

Burak Yılmaz, Onur Kıvrak bütün oyuncularımızı sayabiliriz, bunların hepsinin aynı duygu ve düşünceyle hepsinin kafasında tek düşünce var Trabzonspor kulübünü layık olduğu yere taşımak. Bu noktada taraftarlarımızdan destek istiyorum. Futbolcularımız kim olursa olsun sevip bağrınıza basın.. Biz bu oyuncularımızla başladık, devam edeceğiz’'

Alem buysa o alemin harcı olmasını biliriz

Biz hepimiz bu formanın, bu armanın içindeyiz Bunun ilk ışıltılarını, ilk belirtilerini vermeye başladıktan itibaren her taraftan dalmaya başladılar. Eğer, alem buysa, o alemin harcı olmasını biliriz. O cevabı vermesini biliriz. Herkes önüne baksın kendi işini yapsın''

Burak çok ciddi sakatlık geçirdi

Çok ciddi sakatlık geçirdi. 2 ameliyat üst üste her futbolcunun kaldırabileceği ağırlıktaki şeyler değil. Kendisi Trabzon’da yaşıyor, çocukları İstanbul’da. Bu açıdan bakmak lazım. Biz Türk insanı olarak şuna bakarız. Parasını verdik oynasın. Yönetim olarak bazı futbolcularımızın ciddi sorunlarına eğilmeye başladık. Bunların başında yabancı futbolcularımız geliyor. Yabancı futbolcularımızın geçmiş dönemde yaşadığı olumsuzluklar ve sıkıntılar var. Bunu eleştirme anlamında söylemiyorum. Bir oyuncu bu formanın içine girdikten sonra siz o her şeyiyle sorumlusunuz. Dolayısıyla bu sorumluluğun yerine getirmek zorundasınız. Kendi içimizde bunun için birim oluşturduk’'

Kaptanlığın alınması

Burak’ın yaşamış olduğu bir takım bizim dışımızdan kaynaklanan sorunlarında var olduğu kesin ve aşikar. Bu konuda da özellikle bizlerin biraz daha hoşgörülü olması lazım. Kaptanlık alınır, verilir, ondan alınır başkasına verilir, buna kendisinin itirazı yoksa o kaptanlık pazu bandı da.. Ki ikinci kaptan. Bizim birinci kaptanımız Onur. Onur’un kaptan olduğu noktada bir sakatlık olmadığı takdirde zaten kaptanlık pazu bandı Onur’un kolundan çıkmaz. Ama 2. Ve 3. Kaptanlık önemli görevlendir. Burak’ın da bunlara aldıracağını sanmıyorum. Etkilemez. ''

Kafaya taktı mı, İstanbul Boğası gibi...

O kafaya taktı mı İspanyol boğası gibi kırmızıdan gözünü ayırmayan yapısı var. Bizim beklentimizde bir an önce eski formuna kavuşup, takıma yeterli ve gerekli katkıyı verip takımı layık olduğu yere arkadaşlarıyla birlikte taşıması. Bunata inancımız tam. Çok affederseniz bu transfer döneminde üstüne basa basa gitmiyor hiç bir yere göndermiyoruz demezdim... Bu yönetim olarak verilmiş karar. Konu gündeme geldiğinde tabiki konuşulur ve görüşülür.

Oyuncuyu kazanmak için sonuna kadar savaşırım

Kadroda tutmak için can siperine savaşan bir insan olarak bunu telefuz.. Kulübe yöneltilmiş eleştirisi yok. Başkan ile başlıyor konuşması başkan ile... Ben bu tür şeylerde oyuncuyu kazanma doğrultusunda sonuna kadar mücadele eden insanım. Spor yöneticiliğinde bir numaralı prensibim. Oyuncu olur, antrenör olur, kazanmak için sonuna kadar savaşırım''

Kadro dışı söz konusu değil

Kadro dışı bir disiplin suçudur. Benim gördüğüm kadarıyla yanlış anlaşılmadan kaynaklı bana yönelik eleştiri var. Bende bu eleştirileri nasıl karşıladığımı konuşma içinde izlediniz. Kadro dışı yönetim ve teknik heyetin değerlendirmesinden sonra ortaya çıkan sonuçlar. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil.